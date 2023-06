Más de 100 mil morenistas se suman a la campaña de Alejandra Del Moral

En la recta final de la campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, más de 100 mil morenistas agrupados en la organización Nuevo Espacio, con fuerte presencia en la zona oriente de la entidad, se sumaron a las filas de la abanderada de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral.

"Hoy estoy segura que con su participación, su fuerza y valentía, su organización, pero principalmente sus bases, a todos los simpatizantes de esta agrupación política, vamos a ganar en el Estado de México y evidentemente aquí en Chalco les vamos a demostrar de qué cuero salen más correas el próximo 4 de junio", expresó.

A los nuevos integrantes del Ejército Valiente, encabezados por el diputado federal de Morena, Vicente Onofre, presidente de Nuevo Espacio, -organización con más de cien mil afiliados en el Estado de México- Del Moral Vela agradeció su entrega y apoyo para salir a convencer a más mexiquenses y lograr la victoria en los comicios del 4 de junio.

Alejandra Del Moral agradeció su apoyo

FOTO: Especial

"Este proyecto tiene una meta y todos los que estamos aquí ya tomaron una decisión, tomaron la decisión de estar del lado correcto de la historia, no del lado de las mentiras, no del lado de la demagogia", externó la aliancista en el acto celebrado en Chalco.



Por amor al estado de México, dijo, "hoy les aseguro que Alejandra Del Moral no sabe fallar, no sé fallar, sé trabajar y estoy convencida que de la mano de ustedes Nuevo Espacio vamos a ganar la gubernatura del Estado de México".



En el evento, que contó con la presencia de Elías Rescala, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, los militantes de Morena expresaron su desilusión, ya que este partido no cumplió ninguna de sus promesas tras ganar el municipio de Chalco.

SIGUE LEYENDO:

Armando Guadiana asegura que Claudia Sheinbaum triunfará en la elección presidencial

Alejandra Del Moral es respaldada por más de 500 liderazgos de Morena y del Verde Ecologista