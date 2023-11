Sandra Cuevas respalda salida del PRI de Adrián Rubalcava: "No está solo, cuenta conmigo"

Tras la los desacuerdos con su dirigente nacional Alejandro Moreno, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional.

En conferencia de medios, Rubalcava Suárez indicó que Moreno Cárdenas le avisó en un mensaje de whatsapp que ya no estaría en la contienda por la candidatura del Frente Amplio por la Ciudad de México, y que sería Santiago Taboada el abanderado. Precisó que analizará las opciones que tiene para continuar en el trabajo político, ya que no es por cargos por lo que trabaja.

“Estaré pensando con calma, no quiero equivocarme. Lo que si puedo decir, me salgo del PRI, no voy a estar en un partido en el que confié; tuve mucho cariño lo respaldé durante muchos años, pero hoy su dirigencia traiciona los principios“, afirmó.