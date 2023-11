Claudia Sheinbaum: Samuel García y Xóchitl Gálvez no son competencia

Durante su vista a Nuevo León, la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que Samuel García Sepúlveda y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz no son competencia y que los votantes elegirán proyectos y no personas.

Después de tomar protesta a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional en San Nicolás de Los Garza, la exmandataria capitalina aseguró que no ve al gobernador con licencia como rival en la contienda electoral y mucho menos a la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.

Sigue leyendo:

EN VIVO: Morena anuncia a los aspirantes mejor posicionados de la encuesta

Clara Brugada: salimos fuertes y unidos del proceso interno de Morena

La exmandataria capitalina buscará generar carro completo para Morena el próximo año. FOTO: Morena.

Marcelo no irá con Movimiento Ciudadano, se quedará en Morena: Sheinbaum

Además, considero que Marcelo Ebrad no estará en la boleta abanderado por Movimiento Ciudadano, ya que consideró que no dejará la Cuarta Transformación. Esto quedó confirmado horas después de que el exsecretario de Relaciones Exteriores no asistiera al registro de precandidatos de MC, el cual también se desarrolló ayer.

En rueda de prensa, la doctora en Física Claudia Sheinbaum también señaló que el tema principal del próximo sexenio será la escasez de agua, no solo en Nuevo León, sino en todo el país, ya que la sequía a afectado a varios estados tanto para el consumo humano, como para la agricultura y ganadería.

El excanciller no será el abanderado de Movimiento Ciudadano. FOTO: X: Marcelo Ebrard.

Prevé aumentar la seguridad en Nuevo León

Respecto a la inseguridad que vive Nuevo León, dijo desconocer cuáles sean las causas del incremento de ataques a las corporaciones policiacas, pero aseguró que proyectará programas similares a los que implementó durante su gobierno en la capital del país.

Concluyo asegurando que no solo en Nuevo León a sido recibida por miles de militantes y simpatizantes, sino en todo el país sintiéndose confiada de darle continuidad al proyecto de Morena que inicio con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La exmandataria capitalina se posiciona como la opción con más aprobación del país. FOTO: Morena.

Claudia Sheinbaum domina las encuestas contra Xóchitl Gálvez y Samuel García

De acuerdo con la encuesta llevada a cabo por la empresa Covarrubias y Asociados en conjunto con Heraldo Media Group, la exmandataria capitalina domina la preferencia electoral con rumbo a 2024 con una proporción de casi tres a uno.

En caso de que se sumaran los positivos de todos sus posibles rivales en la contienda, todas las fuerzas políticas no alcanzarían a juntar ni la mitad de los puntos que generó la exjefa de Gobierno en este ejercicio que se llevó a cabo con con mil 499 cuestionariso aplicados de manera presencial a viviendas de todo el país con un nivel de confianza del 95 por ciento.

Los datos derivados de este ejercicio de opinión son los siguientes: