Omar García Harfuch: su mejor escenario es él como jefe de Gobierno y Claudia Sheinbaum como presidenta de México

La idea de buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México le llegó después de que Claudia Sheinbaum se convirtiera en la abanderada de Morena para la lucha rumbo a 2024, así lo aseguró Omar García Harfuch, aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación.

Destacó que quiso formar parte del proyecto que inició la exmandataria capitalina y darle continuidad debido a los resultados que vio en ellos, no solo en torno a la seguridad, sino también a la movilidad, las becas y todas las acciones que merecen mantenerse en la administración pública.

"Muchas veces en una administración no da tiempo de ver los resultados".

El político dio a conocer que durante cuatro años esperó ser parte del gabinete de Claudia Sheinbaum cuando esta asumiera la Presidencia de la República Mexicana, pero que tras su renuncia el pasado 9 de septiembre habló con ella para hacerle saber su intención de ser el abanderado de Morena en la CDMX. Tras esto, comentó, la doctora se mostró abierta a que compitiera y dejó de hablar con ella de manera tan frecuente como lo hacía.

Indicó que el mejor escenario para él es convertirse en el jefe de Gobierno y que la doctora en Física se convierta en la presidenta de México.

¿Por qué el súperpolicía de la CDMX quiere gobernar la CDMX?

El político sostuvo que continuar con lo establecido por Sheinbaum Pardo permitirá dar estabilidad y desarrollo a la ciudadanía. Destacó que buscará mejorar la forma de liderar la capital y tener una colaboración continua con la exjefa de Gobierno, de quien dijo, sin duda será la próxima presidenta de México.

García Harfuch indicó que la gente quiere un servidor público que resuelva y que sea eficiente, por lo que descarta que se le haya elegido y se le dé preferencia por ser elemento de la policía.

Le gustaría trabajar con Clara Brugada

Destacó que siente un amplio respeto por sus compañeros que participan en la contienda interna. Destacó que no se fija en las críticas que se han hecho en su contra desde diversos frentes, debido a que su prioridad está en lo que siente la gente que habita la zona centro del país.

"Tenemos que estar enfocados como equipo y tu servidor a lo nuestro".

Aseguró que Clara Brugada es una mujer que tiene su entero respeto y admiración, por lo que estaría contento de seguir trabajando con ella, pase lo que pase con el proceso interno. Dijo tener confianza en el trámite al que se enfrenta el partido y espera que la ciudadanía sea la que elija al mejor perfil para ir a las urnas.

"No me registraría jamás por otro partido que no haya sido Morena".

El político destacó que el partido siempre ha mostrado amplitud a fin de colaborar con los mejores perfiles que hay en el país, por lo que no se ha cerrado a nadie que busque participar, sin importar que no sea fundador de este grupo político.

Añadió que la CDMX es la mejor ciudad del mundo y además espera que deje de haber divisiones entre la ciudadanía, sin importar su afiliación política o clase social. Destaco que busca generar unidad entre la ciudadanía a fin de que todos trabajen para que el desarrollo de la CDMX.

El exfuncionario espera ser el abanderado del partido en la CDMX. FOTO: El Heraldo Media Group.

Agradece a AMLO por respaldarlo

Sobre las referencias que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a su favor, dijo que el mandatario ha sido justo al hablar del tema y además agradece que se le haya brindado el respaldo de poner en manos de la gente la decisión de evaluar su trabajo.

Descartó de nueva cuenta el haber estado involucrado con el caso Ayotzinapa e indicó que su carrera profesional ha sido evaluada por Claudia Sheinbaum en el pasado. El exfuncionario dio a conocer que lleva a cabo recorridos diarios para hablar con la ciudadanía, no siempre de manera masiva, pero sí con los sectores más importantes del país.

Indicó que en los cuatro años en los que estuvo al frente de la SSC, nunca tuvo un desencuentro con el presidente y que además este fue muy respetuoso de su trabajo.

Es necesario dar continuidad a la seguridad en la CDMX

Dio a conocer que en sus audiencias con la gente se ha percatado de las tres principales necesidades de la gente: seguridad, agua y movilidad. Sobre el primer punto, comentó, se ha llevado a cabo un plan en la capital para fortalecer las instituciones y además se atienden las causas de la violencia.

Indicó que es necesario implementar el mismo modelo que se ha manejado en la capital desde hace varios meses a fin de traer beneficios a la ciudadanía.

"Estoy seguro de que la en la Ciudad de México podemos hacer un gran proyecto en seguridad", dijo sobre los resultados que hay en la capital. Comentó que es necesario mantener la estrategia, debido a que falta mucho para que la ciudadanía se sienta segura y además se continúen bajando los niveles de criminalidad.

El exsecretario busca ser nombrado abanderado del partido. FOTO: Archivo.

García Harfuch: el policía que se convirtió en político

Más tarde, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, García Harfuch destacó que entró a la policía 10 años después de que su padre había muerto. En la institución dijo que encontró una labor en áreas operativas que le permitieron ayudar a la gente, aunque ella no sabía que la había ayudado.

Destacó que así pudo servir por muchos años de manera hermética, pero al participar en el gobierno de Claudia Sheinbaum se le dio la oportunidad de tener contacto con la ciudadanía. Ahí, dijo, se enteró de que puede servir a los capitalinos por medio de la atención a las causas.

"La policía está limitada a hacer muchas cosas".

Comentó que el poder estar al frente de diversas instituciones y poder colaborar con la Fiscalía local le permitiría mantener el cambio que inició la exmandataria capitalina.

Aseguró que es necesario establecer una estrategia de seguridad que se inició con Claudia Sheinbaum. FOTO: Alfredo Pelcastre.

Omar García Harfuch no teme a recorrer la CDMX, pese a su atentado

El aspirante a la CDMX dijo que la estrategia en seguridad ha sido sólida debido a que se asumió la responsabilidad de manera intensa, debido a que Sheinbaum Pardo encabezó la forma en la que se combate al delito. Dentro de lo que se estableció, comentó, estuvo el incremento de los sueldos de los policías, el reforzamiento de las instituciones y la vigilancia certera de las condiciones que hay en la vigilancia.

Dio a conocer que después de su atentado es acompañado por un grupo de seguridad que es más austero del que tenía cuando era secretario. No obstante, dijo que se ha encontrado con eventos muy emotivos en los que la ciudadanía se acerca a él.

Sobre el ataque armado del que fue víctima, dijo que es un hecho que aún lo tiene marcado, debido a que murieron dos de sus compañeros y una mujer que se encontraba cerca del lugar.

¿Qué cargo tiene Omar García Harfuch?

Tras su renuncia en la SSC de la CDMX, Omar García Harfuch se convirtió en uno de los aspirantes de Morena para liderar la capital del país. Al participar en el proceso interno, se le considera actualmente aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de Morena.

Este puesto lo comparte con Mariana Boy, Clara Brugada y Hugo López-Gatell, quienes también buscan ser contemplados en las encuestas que llevará a cabo el partido de manera interna para designar a un abanderado.

Si bien durante semanas se ha rumorado que hay dados cargados hacia él en la contienda, la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum, descartó esta situación y dejó en claro que quien decida a las personas que representen al grupo en cada uno de los comicios de 2024 serán elegidos por el pueblo.

¿Quién es Omar García Harfuch?

Edad: 41 años.

Nació en Cuernavaca, Morelos.

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental.

Licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México (UVM).

Tiene diversos cursos auspiciados por Harvard, el FBI y la DEA.

Jefe de departamento en la Policía Federal Preventiva (2008).

Comisionado de la Agencia de Investigación Criminal (2016-2018)

Desde 2019, el hijo de la actriz María Sorté y el exsenador Javier García Paniagua fue jefe de la policía en la Ciudad de México. Como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo nombrara para este puesto en la capital.

Decidió renunciar a su cargo el pasado 9 de septiembre. Esto se hizo oficial con su renuncia ante Martí Batres, quien encabeza actualmente la CDMX. Desde entonces, el político se ha dedicado a sostener encuentros con la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional, los cuales le han mostrado su apoyo.

Su principal promesa a los morenistas durante los mítines se ha centrado en dar continuidad al modelo de gobierno que implementó Andrés Manuel López Obrador en el país, así como el que planteó Sheinbaum Pardo en la capital.

AMLO y Claudia Sheinbaum respaldan su participación en el proceso

Después de que en redes sociales se hicieran especulaciones sobre la supuesta participación del aspirante en la construcción de la "Verdad histórica de Ayotzinapa", tras los dichos de Alejandro Encinas durante una conferencia de prensa. Tanto Omar Hamid García Harfuch, como Andrés Manuel López Obrador como la exmandataria capitalina salieron a desmentir estos hechos.

La coordinadora de Morena descartó que su excolaborador estuviera involucrado en ningún hecho relacionado con la noche de Iguala. Además de esto, aseguró que no está incidiendo en el proceso interno del partido a nivel local, debido a que todos los participantes tienen las mismas oportunidades para ser parte de este proceso.

Por su parte, el mandatario de la República Mexicana cuestionó que no se hayan presentado denuncias formales en contra del exsecretario de Seguridad. Además dejo en claro que la gente le ha mostrado su preferencia, por lo que no debería haber sustento en las acusaciones en su contra.

"El pueblo está muy consciente, está muy despierto y sabe muy bien lo que le conviene o no le conviene; puede no saber a precisión qué le conviene pero sí sabe perfectamente lo que no le conviene".

