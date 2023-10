María Sorté sobre su hijo Omar García Harfuch: “desde joven metió delincuentes a la cárcel, es lógico que tenga enemigos”

Omar García Harfuch es uno de los cuatro aspirantes de Morena que aspira a gobernar la Ciudad de México. Junto con Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy, el exsecretario de seguridad ciudadana competirá por ser el próximo Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en la capital mexicana.

La actriz y cantante María Sorté es madre de García Harfuch, y en entrevista con Blanca Becerril para El Heraldo Televisión, reveló algunos detalles sobre cómo era la vida del exsecretario a tempana edad, adolescencia y cuando decidió incursionar en la policía mexicana.

Omar es el segundo hijo de la actriz originaria de Chihuahua, y cuando éste le notificó que quería ser policía, María "puso el grito en el cielo". No obstante, declaró sentirse orgullosa de los logros del exsecretario, pues desde joven realiza una labor "maravillosa" y confía en que "Dios lo colocará en el lugar donde debe estar".

"Omar se dedica a algo que nunca me gustó. En el primer momento que me dijo “voy a ser policía’ yo puse el grito en el cielo y no porque tenga algo en contra de los policías, al contrario, hacen una labor maravillosa, exponen su vida siempre, pero no me gustaba para él por el peligro que representaba y cuando fue escalando más miedo me daba", reveló en entrevista.