AMLO defiende a García Harfuch en caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Omar García Harfuch —ex jefe de la Policía capitalina y aspirante a la Jefatura de Gobierno— y aseguró que no estuvo involucrado en la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa.

A su voz se unió la de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, quien recordó las palabras del titular del Ejecutivo federal en la conferencia matutina.

“Lo aclaró el Presidente de la República en su mañanera, donde dijo que estuvo en dos reuniones, pero él no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica y es parte del proceso que estamos viviendo”, dijo la exjefa de Gobierno tras ser cuestionada sobre los señalamientos hacia el ex jefe de la policía capitalina por el caso Ayotzinapa.

"Ni el Presidente del partido ni yo estamos favoreciendo a una u otra persona, muy mal haríamos. Nosotros lo que hacemos es facilitar las condiciones para que se pueda participar en esa encuesta. La encuesta permite ver qué opina la mayoría de la gente", dijo tras participar en el Expansión Summit.

En la mañanera López Obrador atribuyó los ataques contra García Harfuch a la época electoral y a la politiquería por lo que pidió no usar el caso para esos fines.

“Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos. Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, otros futuros candidatos. Y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros”, solicitó el mandatario federal.

El Presidente detalló que en la investigación del caso Iguala que lleva Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que se está realizando, el exfuncionario estuvo presente en una o dos reuniones que encabezó el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam.

“Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto. Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes”, enfatizó.

Acusó que cualquier noticia se magnifica por la época electoral para perjudicar a posibles competidores.

En tanto, en su primer evento público efectuado en la alcaldía Tláhuac, García Harfuch expresó que “fueron reuniones públicas, no hay nada que ocultar”.

Asimismo, respecto a las declaraciones del presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, sobre qué ha comenzado la “temporada de buitres”, dijo que actuará de forma correcta ante cualquier opinión.

Por N. Gutiérrez, C. Navarro y C. Stettin

EEZ