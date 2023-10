AMLO habla de Omar García Harfuch, pide tener confianza en el pueblo y en Morena

En la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se confíe en la decisión de la gente para definir a los coordinadores estatales de los Comités de Defensa de la Transformación.

Al ser cuestionado sobre supuestos nexos de Omar García Harfuch con Genaro García Luna, pidió que se tenga confianza al pueblo porque son los que deciden.

El presidente aseguró que el partido elegirá al mejor aspirante. FOTO: Presidencia.

Las encuestas serán las que elijan al nuevo abanderado de Morena en la CDMX

"En la democracia es el pueblo es el que debe decidir, si es tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, está muy despierto y sabe muy bien lo que conviene y no conviene. Puede no saber a precisión que le conviene, pero si sabe perfectamente lo que no le conviene", indicó.

Aclaró que los ciudadanos no van a elegir candidatos, sino coordinadores del movimiento de la transformación. Incluso aclaró que puede haber un acuerdo de grupos o sectas, pero "al final son las encuestas y está probado que una encuesta bien realizada es lo más cercano a la realidad y no es una sino hasta cinco".

La encuesta ha sido el sello de éxito para Morena. FOTO: Cuartoscuro.

No hay impunidad para nadie en el gobierno: AMLO

Aseveró que el mejor método es que sea la gente la que decida. López Obrador dijo que si García Harfuch está involucrada en algún hecho de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, no se han presentado denuncias.

"Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie, no somos iguales a nuestros adversarios", aclaró.

Dijo que debido al proceso electoral de 2024, en México habrá muchas calumnias y los adversarios van a hablar de cosas que no son ciertas. No obstante, afirmó que ya no puede meterse en los asuntos electorales, porque también entregó el bastón de mando y la banda presidencial la entregará a finales de septiembre.

"En vísperas de elecciones, sale todo y andan nervioso, pero la gente sabe muy bien quién es quien y hay que respetar al pueblo", reiteró.

