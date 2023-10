INE ordena a Xóchitl Gálvez retirar "meme" sobre falsa encuesta

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó a la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, retirar un “meme” por advertir esto como actos anticipados de precampaña y campaña.

En sesión extraordinaria de este jueves, la instancia electoral otorgó las medidas cautelares solicitadas por Morena en contra la senadora por un “meme” publicado sobre una presunta encuesta en la que aparece posicionada en primer lugar sobre la virtual candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum, por tratarse de actos anticipados.

El proyecto declaraba improcedentes las medidas cautelares debido a que no se advertía que las frases e imágenes de la publicación sean una exposición indebida de Gálvez, adicionalmente de que se tratan de hechos futuros y de realización incierta.

Sin embargo, durante la discusión, la consejera Rita Bell López se pronunció en contra del sentido del proyecto, señaló que se trata de algo más que un “meme” o una sátira, por el cargo que ocupa como responsable del Frente Amplio por México.

La senadora realizó la publicación el pasado 6 de octubre en sus redes sociales Créditos: Especial

“Desde mi percepción la combinación de todas estas expresiones, aunado a los elementos visuales de la gráfica, crea justamente la apariencia de una promoción anticipada, que también justamente es indebida”, señaló la consejera.

Busca generar un posicionamiento positivo

En este mismo sentido se pronunció el consejero Arturo Castillo, señaló al posicionar a una frente a otra, Xóchitl busca generar un posicionamiento positivo de cara a su contraparte, cuando ambas ocupan cargos en sus respectivos partidos, una como responsable del FAM y la segunda como coordinadora Nacional de la Transformación.

La senadora realizó la publicación el pasado 6 de octubre en sus redes sociales, en la que señala “Yo tengo #OtrosDatos. #EncuestasXingonas”, acompañada de un meme en el que aparece 100 puntos arriba de Sheinbaum. firmada por “El Ciudadano. El gran Diario de los Ciudadanos".

Al respecto, la consejera presidenta de la instancia electoral, Claudia Zavala, coincidió en el análisis del resto de los consejeros, se pronunció por el llamado a Gálvez a que se conduzca con mayor cuidado en su comunicación por el cargo que ostenta en el Frente Amplio por México.

“Y en esa medida ordenar que se baje, no nos pidieron la medida cautelar en este sentido, pero es válido que esta comisión lo haga y la tutela preventiva, claro que no procede porque no tenemos otro indicio, pero si el exhorto a que con estos elementos de cuidado la denunciada siga conduciéndose en este periodo que es tan delicado, porque no tiene calidades de precandidaturas, no tiene y hay bastantes prohibiciones de nuestra legislación.

En esta medida yo acompañaría propuesta que se fórmula de declarar procedente la medida cautelar, hacer el exhorto, he llamado y dejar pendiente la tutela preventiva, esperemos que no haya más elementos y que podamos reconducir este comportamiento, me parece que debemos ser estrictos, porque la equidad en la contienda electoral ahora cobra mayor relevancia ya iniciado el proceso”, señaló la consejera Zavala.

