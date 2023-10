PAN, PRI y PRD alistan formalizar coalición y método para seleccionar a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial

La mañana de este domingo 8 de octubre, Xóchitl Gálvez tuvo un encuentro con ciudadanos en el World Trade Center (WTC) de la CDMX. La representante del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 fue recibida entre aplausos y gritos de "¡presidenta!".

En entrevista previa al inicio del encuentro de Xóchitl Gálvez con integrantes de la sociedad civil y ciudadanos en el WTC, los líderes partidistas fueron cuestionados sobre el presunto descenso en las encuestas que ha tenido la senadora. Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, rechazaron que la popularidad y preferencia de Xóchitl Gálvez vaya en descenso; aseguraron que están a la espera de los tiempos legales para ver “de qué cuero salen mas correas”, los partidos alistas formalizar la coalición y el método para seleccionar a Gálvez como su candidata presidencial.

Detalló que el proceso del Frente Amplio por México logró que tres millones de personas se registraran, mismas a las que están convocando a que se unan frente opositor. En este contexto, señaló que los órganos de gobierno de los tres partidos ya preparan sus sesiones respectivas para aprobar la coalición de cara al proceso electoral 2024 y también en método para seleccionar a Xóchitl como su candidata presidencial.

Cortés aseguró que sólo esperan que se establezca la fecha para el inicio de las precampañas para emitir la convocatoria para los aspirantes a diputados, senadores y la Presidencia de la República, en este contexto, refirió al cambio de fecha para el arranque de las precampañas que aún no ha definido el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechó el acuerdo que establecía el 5 de noviembre como la fecha para el inicio y ordenó que sea entre el 20 y 26 de ese mismo mes.

Marko Cortés rechazó que los partidos dejen sola a la senadora, pero insistió en que está. Esperando los tiempos legales para apoyarla con todo, refirió que si estuviera tan desinflada como dicen, el gobierno federal y Morena no hablarían todos los días de ella, lo que demuestra sus preocupación.

Por su parte, la virtual candidata presidencial del FAM pidió a sus seguidores y simpatizantes, no preocuparse por las encuestas que la ponen 30 puntos abajo, porque aún no inician las precampañas y campañas y el 50 por ciento del país aún no la conoce, pero la conocerá y los números cambiarán. La aspirante presidencial aseguró que desde el Frente Amplio por México (FAM), inicia la reconciliación nacional entre los partidos políticos y la ciudadanía; la senadora rompió con los señalamientos de ruptura y falta de apoyo a su campaña y agradeció al PAN, PRI y PRD por hacer posible el trabajo coordinado con la sociedad civil.

Durante su mensaje en el encuentro “Diálogos con Xóchitl”, evento organizado por diversas organizaciones de la sociedad civil, en el World Trade Center de la Ciudad de México, que reunió a más de 25 mil personas de manera presencial y virtual, la senadora agradeció a los partidos por hacer posible que el proceso que la llevó a ser la responsable del FAM, contrario a lo que ocurrió en Morena, donde dijo, debían designada a su “corcholata” ganadora desde hace cinco años.

En este contexto, pidió a sus simpatizantes no preocuparse por los números, tras recordarles que aún no es periodo de precampañas, aseguró que una vez iniciadas las precampañas y campañas los números cambiarán porque la conocerán en todo el país.

“Yo les tengo una buena noticia, no se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, 10, no se preocupen, lo que deben de saber es que el 50 por ciento del país no me conoce y me va a conocer y me va a conocer bien. Esa es la clave y ustedes me van a ayudar para que me conozcan, tengan la certeza que a mí no se me ha caído el método, de eso tengan la certeza que en ese sentido no soy buey, en ese sentido soy una mujer trabajadora”, señaló.