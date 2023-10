Xóchitl Gálvez a sus seguidores "chambear" duro para ganar en 2024: "vamos a darle con todo"

"Que me la echen solita (a Claudia Sheinbaum Pardo), y que le quiten toda la la nota que trae y todos los machucones que le metieron más de mil millones a sus recorridos y van a ver de qué cueros salen más correas", dijo la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, coordinadora nacional del Frente Amplio por México.

"Siempre he venido desde hasta abajo, la señora (Claudia Sheinbaum) viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y la verdad no me espanta", enfatizó.