Durango necesita crecimiento, afirma José Ramón Enríquez Herrera

José Ramón Enríquez Herrera formalizó su registro como candidato a la presidencia municipal de Durango ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC); en entrevista con Lupita Juárez se comprometió a mantener una relación de coordinación con el Gobierno federal para que haya oportunidades.

“Para resolver los problemas de salud necesitamos a la doctora Claudia Sheinbaum, necesitamos más unidad, menos conflictos, más trabajo, más gestión “, comentó, al tiempo que señaló que hubo mucha emoción, mucho entendimiento, empatía.

Afirmó que los partidos de la coalición “tenemos la posibilidad de transformar Durango” y se dijo listo para presentar sus propuestas en cuanto arranquen las campañas.

Dijo que los partidos que integran la coalición conocen “los problemas; tenemos la capacidad y vamos a estar bien coordinados entre nosotros y con el gobierno federal, para que garanticemos el crecimiento del estado”.

Admitió que Durango no ha crecido como otros estados y que requerirá “un gran esfuerzo, un trabajo intenso, pero tenemos un objetivo superior, que a Durango y a los duranguenses les vaya bien”.

Para ello, afirmó, “tiene que haber un gobierno honesto, que dé buenos resultados, de acuerdo con cinco ejes fundamentales: seguridad; economía; transparencia y rendición de cuentas; política social e infraestructura productiva.”

Enríquez Herrera señaló que el mayor apoyo del estado ha sido “el gobierno federal”, pero reconoció que no será suficiente si el gobierno estatal no hace su tarea.

Señaló que desde 2017 no ha habido avances, que se anuncian inversiones y no se consolidan, que en materia de educación no hay crecimiento y que faltan personas capacitadas para contender en la elección judicial, por lo que “necesitamos que llegue la 4T para que haya oportunidades para todos”, porque, reconoció, “hoy por hoy el panorama no es alentador, porque vemos el diagnóstico con confianza y esperanza”, y afirmó que con él “hay equipo y hay liderazgo”