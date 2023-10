Xóchitl Gálvez llama a empresarios a no hacer caso de encuestas; trabaja en estrategia electoral

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, llamó a empresarios a no hacer caso a las encuestas que la ponen debajo de Claudia Sheinbaum, señaló que trabaja en su estrategia electoral con estudios, análisis y mediciones, advirtió que cuando la aplique, nadie la va a parar.

“No se crean las encuestas por favor, esas están diseñadas para que no vengan hoy, pero les valió sombrilla y que bueno que vinieron”, señaló la senadora durante la reunión que sostuvo con el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Todos aquellos que dicen ¿Qué pasó, se cayó? No, espérense, hay que planear, hay que pensar, hemos hecho estudios, hemos hecho análisis, qué está pensando la gente, mediciones, que una vez que apliquemos no vamos a parar y no vamos a parar hasta llegar hasta donde ya saben que vamos a llegar. Porque nos asiste la razón. Vamos a tener que entender que este proyecto no se gana sin los partidos”, sostuvo.

Xóchitl Gálvez se refirió al decreto del gobierno federal publicado en el Diario Oficial de la Federación Créditos: Elia Castillo

Suma de partidos le daría la victoria

Ante empresarios en el Club de Industriales, la también senadora por el PAN, reiteró que el proyecto no se puede ganar sin los partidos, por ello dijo que si PAN, PRI y PRD ponen los porcentajes que tienen y ella trabaja con el millón de ciudadanos que la apoyan, pueden ganar en 2024.

“Aquí estamos tres partidos distintos y vamos a ser respetuosos, pero si el PRI consigue sus 20-21 puntos de arranque; el PAN, sus 21-22 puntos, el PRD, pues ya tenemos 45, entonces yo voy con este millón de ciudadanos a buscar, claro que podemos ganar”, recalcó Gálvez.

En este contexto, adelantó que la próxima semana, junto con el Frente Amplio por México presentará un presupuesto alterno para 2024, con dos ejes principales: seguridad y la reducción de la deuda.

Xóchitl Gálvez se refirió al decreto del gobierno federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el que ofrece incentivos fiscales para atraer empresas por el nearshoring, aunque lo celebró, la senadora cuestionó que no se haya consultado a los empresarios y advirtió que es violatorio del T-MEC.

“En materia del decreto que hoy sale sobre el nearshoring, me encanta, me encanta porque ese es el camino, los incentivos, esta idea de crear capital humano, lástima que no lo hayan consultado con ustedes o con los especialistas porque la manera como está planteada pues no solo puede ser para los exportadores, tiene que ser para todos porque si no sería violatorio del T-MEC, entonces imagínense, ni un decreto pueden hacer bien”, señaló la aspirante presidencial.

