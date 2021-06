Proponen VETO a influencers que violaron veda electoral

Previo a la jornada electoral del 6 de junio, en Instagram, diversos “influencers” compartieron mensajes destacando “cualidades” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lo anterior significó la segunda ocasión en la que el PVEM realizaba una activación similar durante el periodo de veda electoral. Y en consecuencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que se bajara de redes sociales la propaganda difundida, en un periodo no mayor a seis horas debía mandar pruebas de que se había cumplido con lo anterior.

El hecho generó diversas críticas tanto para el partido político como para las personas compartieron mensajes al respecto.

El @INEMexico ordena al PVEM y a 30 influencers cesar la campaña de promoción del voto en redes sociales en plena jornada electoral.



Hoy es el día de la decisión ciudadana, no de hacer proselitismo. Es contra la ley. https://t.co/GwgvZpxSsg — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) June 6, 2021

Así, entre las acciones que se emprendieron una fue de Tec-Check, portal en el que se compartió información para poder realizar ante el organismo electoral la denuncia en materia electoral.

Se indica lo siguiente: “En Tec-Check creemos que es urgente hacerles saber a los influencers y a las autoridades que ya es hora de que dejen de vendernos ideas, productos, servicios y partidos políticos con publicidad disfrazada de recomendaciones o de opiniones personales”.

En la cuenta de Twitter @whatthefffake realizó un listado personas que compartieron mensajes en favor del PVEM y compartieron algunos casos.

Mientras que Floriana Ibarrola recomendó que los casos de los influencers sean documentados en la cuenta antes mencionada. “Hay una cuenta en Instagram que se llama WHAT THE FAKE que nos está invitando a todos los dueños de negocios y marcas a vetar a estar personas, a ponerlas en una lista negra, para no darles colaboraciones, menciones ni patrocinios”.

Añadió que lo más importante es quitándoles lo que más les importa, el dinero, entonces, vayan a ver la lista y nosotros los ciudadanos les quitemos ese poder que tienen, “no les comenten, no nada, simplemente dejen de contratarlos”.