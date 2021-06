Andrea Legarreta CONFESÓ por qué no rompió la VEDA ELECTORAL para el PVEM

La conductora de televisión Andrea Legarreta aseguró que en diversas ocasiones la han buscado partidos políticos para que haga propaganda a favor de ellos, incluso, en las votaciones del pasado 6 de junio también fue considerada, así como los influencers que violaron la veda electoral para hacer proselitismo a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin embargo, Legarreta dijo que aprendió su lección ante este tipo de temas, por lo que prefiere mantenerse al margen, porque aunque tenga una postura o ciertas ideas, a veces es mejor no involucrarse por el impacto que esto pueda tener.

"Para estas elecciones en algún momento sí llegaron a decirme 'te gustaría hacer...'", pero la también actriz señaló que prefirió descartar la idea, a pesar de la cantidad de dinero que le pudieran dar.

Consideró que prefiere dedicar a ser una buena ciudadana, además de que es empresaria y le da trabajo a mexicanos trabajadores, "creo que es mejor promover que la gente defiende lo que quiere o luche por lo que quiere a través del voto, eso me parece mucho más viable, mucho más sano".

La conductora de televisión reflexionó sobre su experiencia luego de que en 2016 Raúl Araiza y ella dieron su opinión sobre temas económicos en medio de un momento de incertidumbre que atravesaba México, y esto les costó ser blanco de críticas y burlas e incluso amenazas para su familia.

"Acabas por entender que a veces hay decisiones que quizás no son tan buenas, pero de las que aprendes, yo desde aquel entonces mejor ni me subo, ni me meto, ni nada, mejor invito como ciudadana a que todos ejerzan su derecho a votar", señaló Legarreta.

