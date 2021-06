Adolfo Cerqueda habla de los retos y compromisos para su administración en Nezahualcóyotl

Adolfo Cerqueda Rebollo fue electo como presidente municipal de Nezahualcóyotl, el representante de Morena, PT y Nueva Alianza obtuvo 164,557 votos, es decir, el 38.9% de los sufragios en el municipio.

Y por los siguientes tres años encabezará el gobierno municipal de la segunda demarcación más poblada del Estado de México.

“Se nos dan resultados y tenemos grandes retos, la cultura, arte y deporte, creo que pueden ser un factor fundamental […] tenemos tantos temas, de seguridad pública, la percepción en cuanto a delincuencia y ahora estamos en el número 33”, refirió el alcalde electo en entrevista para el programa Me lo dijo Adela en El Heraldo Televisión.

En el caso de la policía lo veo como una empresa que no está en buenas condiciones, es cuando no se hace el trabajo como debe ser, también considera que se deben visibilizar el talento de los elementos de seguridad y “hay que dignificarlos”.

Aunque durante su administración también se enfocará en el tema salud, al no tener un hospital de especialidades. Otros de los objetivos a cumplir en el primer año está en tener un albergue para mujeres sobrevivientes de violencia, vamos a crear el instituto municipal de atención a personas con discapacidad.

“Moralmente con las mujeres tengo esta responsabilidad, con las personas con discapacidad también, a través de la oficina de defensa de los Derechos Humanos crear el área que atienda a las personas de la comunidad LGBT+ e ir cubriendo estos sectores”, enlistó.

Aunque está consciente de que los recursos no son suficientes para concretar todos los proyectos, aseguró que es un tema en el que se debe “echarle talento”.

También se comprometió a hacer “borrón y cuenta nueva con el predial y agua”, por lo que explicó que el 60% no paga de forma regular, “fomentar que quienes no han pagado, se puedan poner al corriente y firmen una carta compromiso, y se regularicen cada año. Se tiene que ver reflejado en obra”.

El ahora presidente electo trabajó en la administración de Juan Zepeda (2013-2015), en el que fungió como coordinador del gabinete. Su formación académica es en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Campaña

El político describió que durante la campaña fue criticado por muchas cosas, “en el proceso lo más complicado no era el que la ciudadanía indicara si me apoyaba o no durante mis recorridos, lo más complejo fue que los candidatos adversarios usaron las imágenes que tenía en redes sociales de espectáculos en los que estuve trabajando, eso lo utilizaron, armaron un video. El tema era la preferencia sexual”.

Añadió que cuando realizó su registro como candidato a la presidencia municipal podía no indicar que pertenecía a un grupo en particular, en relación al ser una persona abiertamente gay.

“Era una forma de dignificar a las personas que han sido etiquetados, es importante decir que llegamos por nuestro profesionalismo, “para mí no es una bandera decir: yo estoy porque soy yo vengo de este grupo”, puntualizó Cerqueda Rebollo.