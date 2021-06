Adolfo Cerqueda recibe constancia de mayoría como presidente municipal electo de Nezahualcóyotl

"A la Cuarta Transformación en Nezahualcóyotl ya nadie la frena gracias al voto de la gente que confió en un proyecto incluyente, diverso, que garantizará que cada familia camine segura en sus calles y tenga amplias oportunidades de desarrollo, pero sobre todo, desde el primer día de mi administración se dará continuidad a las obras y acciones que han marcado la diferencia en el municipio y que han generado un mejor gobierno", manifestó Adolfo Cerqueda Rebollo.

Esto, luego de recibir su Constancia de Mayoría por parte del Instituto Electoral del Estado de México (IEMM), que lo acredita como presidente municipal electo de Nezahualcóyotl con 176 mil 708 votos obtenidos, 28 mil 30 más que su más cercano competidor.

Acompañado por los integrantes de su planilla, que también recibieron su constancia de mayoría, y de Juan Hugo de la Rosa, Adolfo Cerqueda reconoció que hay en puerta muchos retos, pero sobre todo, que existe una deuda del gobierno estatal para con Nezahualcóyotl, misma que se hará válida y se le exigirá a través de las vías institucionales, que cumpla para que finalmente este municipio sea visible.

Aseguró que desde el primer día de su gobierno, se trabajará de la mano del Cabildo, para continuar la sustitución de la red hidráulica en el municipio, la cual ha tenido grandes avances, asi como el fortalecimiento el modelo de seguridad.

Señaló que se apoyará a aquellos grupos vulnerables, sobre todo a las mujeres que han sido discriminadas, aquellas con discapacidad, a quienes han sido vulneradas e incluso sobrevivientes de la violencia.

Adolfo Cerqueda sostuvo que no quitará el dedo del renglón hasta que Nezahualcóyotl cuente con una Fiscalía de Delitos de Género, ya que hay unas instalaciones en obra negra, lo lamentable, es que al no existir esa Fiscalía, las víctimas tienen que ir a ratificar su denuncia hasta Amecameca, lo cual ya no puede seguir ocurriendo, dijo.

Indicó que se implementarán programas y se incentivará al deporte, a la cultura, para que los jóvenes encuentren oportunidades y alternativas para un desarrollo y no permitir que caigan en las drogas.

Reiteró que se reforzarán acciones en materia de seguridad, donde se dignifique al policía, apoyar a sus familias e incluso programas para que sus familiares tomen cursos y puedan generar recursos y por qué no, créditos a la palabra.

Agradece el respaldo de Morena

Por otra parte agradeció el apoyo brindado por Mario Delgado, presidente de Morena y de Citlalli Hernández, secretaria, así como de brigadistas, promotores del voto y de todos aquellos que participaron en la Campaña, en tanto que a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheiunbaum, le recordó que se trabajará para contar con una gran agenda metropolitana.

Finalmente, Adolfo Cerqueda precisó que el voto de la gente le favoreció porque realizó una campaña propositiva, de tocar puertas y recorrer calles, alejada de sus opositores que se dedicaron a implementar una campaña sucia y de denostación.

ovh