Arturo Espinosa explica qué es lo que complica una declinación

Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, resaltó la importancia de las declinaciones en el proceso electoral 2021 y explicó qué es lo que complica que se lleve a cabo sin renunciar al partido político en entrevista con Alejandro Sánchez en Nuestra Mañana con Brenda Peña por el Heraldo televisión.

El principal problema de una declinación sin renuncia complica que el partido político no tenga forma de sustituir al aspirante que decide apoyar a otro candidato. Además si se hace a días de que comience la jornada electoral, las boletas quedan con el nombre del candidato que declinó.

Por lo anterior, si los electores votan por el candidato que declinó, los sufragios se contabilizan al partido con el que fue registrado y no por el aspirante que ahora apoya, pues al no haber coalición cada partido es independiente entre sí.

Detalló que las declinaciones tiene dos perspectivas, la política que es simplemente apoyar al candidato que puede ganar o se cree pueda alcanzar el primer lugar, y el efecto que tiene en la percepción de la ciudadanía si decide atender lo que se pide con la declinación.

La declinación por otro candidato no es un delito

Asimismo, Espinosa Silis aclaró que la figura de declinar no es ningún delito; sin embargo al interior de un partido político puede haber distintos tipos de sanciones y recae principalmente en los militantes y no con las candidaturas externas, los cuales dijo, son los más declinan al no estar tan comprometidos con los principios del partido que representan.

RMG