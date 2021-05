Dirigentes del PAN, PRI, PRD y PCP advierten del peligro para SLP con el ‘Pollo’ Gallardo

Acompañados del ex presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, los dirigentes estatales del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández; del PRI, Elías Pesina Rodríguez; del PRD, Cristina Ismene Gaytán Hernández y de Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat, llamaron advirtieron del peligro que representa para San Luis Potosí el candidato a la gubernatura por el PVEM-PT, José Ricardo Gallardo Cardona, a quien vincularon con la delincuencia organizada a través de operadores traídos desde Tamaulipas.

El posicionamiento estuvo a cargo del dirigente estatal del albiazul, quien aseguró que durante la campaña con la entrega de dádivas el “Pollo” Gallardo ha tratado de limpiar su deteriorada imagen de ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en diversos delitos como enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia organizada.

“Nuestro estado no puede quedar en manos de una persona que contrata como operadores políticos a personas como Roberto ´Bobby´ Hernández, ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Tamaulipas, acusado de transportar armas de grueso calibre en ambulancias de la institución o con operadores relacionados con el ex gobernador Tomás Yarrington, actualmente preso en el extranjero acusado de tener vínculos con el crimen organizado”, expresó el dirigente panista.

Aguilar Hernández destacó el grosero enriquecimiento inexplicable de la familia Gallardo a su paso por las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital potosina, donde el acoso, hostigamiento y abuso de poder fueron la constante para despojar a cientos de miles de familias de su patrimonio.

Llamó a las y los potosinos a evitar que la riqueza de San Luis Potosí y de su gente termine en manos de la delincuencia y a impedir que la inseguridad se apodere del estado, “no dejemos que los impresentables como Ricardo Gallardo Cardona del PVEM nos hunda en un hoyo sin salida, no queremos delincuentes, no queremos personas que tengan ni averiguaciones ni carpetas de investigación que nos puedan gobernar, por tu familia, por mi familia no podemos dar inicio a un gobierno con vínculos con la delincuencia”, subrayó.

Acompañaron al posicionamiento, además del abogado José Mario de la Garza, el diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Xavier Azuara Zúñiga; las diputadas federales Guadalupe Almaguer Pardo y Josefina Salazar Báez; el diputado local Martín Juárez Córdova y los voceros de la coalición Sí por San Luis, Verónica Rodríguez Hernández, Gerardo Serrano Gaviño y el senador con licencia Marco Gama Basarte.

Por Pepe Alemán

RMG