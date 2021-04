Morena Guerrero respetará designación de candidato; reitera su respaldo a Félix Salgado

Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, informó que entre hoy y mañana la Comisión Nacional de Elecciones de su partido dará a conocer quién sustituirá la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Ante los rumores de si podrían postular a Evelyn Salgado Pineda, hija del excandidato, Rodríguez Saldaña señaló que eso ya lo decidirá la Comisión.

"Yo voy a respetar y a apoyar la decisión que tomé la Comisión Nacional de Elecciones. Vamos a esperar, la decisión que tome yo la voy a respetar".

A pregunta expresa de si apoyaría esa decisión aunque se trate de un acto de nepotismo, insistió en que eso lo tendrá que decidir la Comisión.

En caso de aceptarse, agregó, se realizaría el registro ante el Instituto Electoral de Guerrero, que es la instancia que debe reunirse para aprobar la sustitución y en cuanto sea aprobada, se reactivaría la campaña.

"Aunque estamos en campaña, los diputados locales en 28 distritos, todos los candidatos a las alcaldías. Morena está recorriendo todo el territorio diario, visitando a los electores", detalló.

Asimismo, dijo que si Félix Salgado continúa recorriendo el estado ayudará a ganar la gubernatura en el estado, "es un gran activo, un gran líder social y popular en Guerrero, que nos va a ayudar mucho".

Destacó la importancia de dar "paso a las propuestas de su candidato y pararle a la guerra sucia, y que sean los guerrerenses los que decidan en las urnas el 6 de junio".

Los debates

Sobre el debate entre los candidatos a la gubernatura del estado que tendrá lugar este miércoles 28 de abril a las 19:00 horas señaló que "no va haber debate porque no estará Morena, que es el principal partido político en México y en Guerrero y no va a estar el candidato más fuerte que hemos tenido, que es el ingeniero Félix Salgado Macedonio. Va a ser un encuentro antidemocrático, seguramente muy aburrido".

Añadió que aunque él solicitó que se reagendará, para que Morena pudiera estar presente con su candidato, no aceptaron "es un acto de inequidad en la campaña electoral".

