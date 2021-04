"Tribunal debe explicar a ciudadanía retiro de candidaturas a Salgado Macedonio y Morón": Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben dar explicaciones a la ciudadanía por el retiro de las candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, quienes aspiraban a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que deben argumentar su cambio de opinión en la resolución.

"Cómo es que dan a conocer su opinión, una orientación al Instituto Nacional Electoral hace unas semanas, y el día de ayer cambian completamente de opinión la mayor parte de los Magistrados. Ellos tienen que dar una explicación de por qué cambian esta resolución.

"El artículo 99 constitucional establece que las resoluciones del Tribunal Electoral son inapelables; sin embargo, es fundamental que ellos tienen que dar explicaciones a la ciudadanía, porque finalmente son servidores públicos. No pueden un día decir una cosa y otro día decir otra cosa, sin que medie una explicación particularmente cuando se trata de la soberanía del pueblo", afirmó.

La titular del Ejecutivo local y compañera de partido de los dos aspirantes afectados agregó que esperan que no haya influido un tema político.

"Esperemos que no haya habido un asunto político, porque finalmente ellos tienen que actuar de manera imparcial, pero tienen que dar una explicación. No es posible que pospusieron la sesión y por qué pospone la sesión cuando ya tenían todos los elementos, porque habían analizado el caso", dijo Sheinbaum,

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del TEPJF canceló en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, y de Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán, por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña.

Seis de los siete magistrados argumentaron que la autoridad electoral siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Salgado con la pérdida de su registro por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

El guerrerense argumentó, en una impugnación ante el Tribunal, que sí presentó los informes de gastos ante su partido, Morena, con fecha del 1 de febrero, pero ese argumento jurídico fue desechado porque no estuvo bien sustentado al no presentar las pruebas suficientes y al mostrar documentos en los que las fechas no coincidían.

Los magistrados probaron que el morenista estuvo presente en diversos eventos y lugares de Guerrero, donde realizó recorridos e hizo llamados a obtener el apoyo de la ciudadanía, pues utilizó expresiones relativas a que iba a ganar las encuestas para lograr la candidatura de Morena.

En el caso de Morón, el voto de cinco magistrados validó la cancelación de su candidatura al gobierno de Michoacán, debido a que se encuentra en el mismo caso, es decir, tampoco presentó sus informes de gastos de precampaña.

Los magistrados desecharon los argumentos de Morón en los que insistía que no era precandidato al gobierno de Michoacán y presentó su informe de gastos en ceros. Sin embargo, el michoacano sí realizó gastos de precampaña por 20 mil pesos.

Por Carlos Navarro y Misael Zavala

