Sustituto de Raúl Morón debe ser un perfil que conozcamos y capaz de unificar a la militancia: Morena

La persona que sea designada para suplir el registro de candidatura al gobierno de Michoacán por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debe ser un perfil unificador que tenga capacidad de convocar a la militancia en las pocas semanas que restan de campaña, consideró la representación estatal del partido.

Morena en Michoacán dijo ser respetuoso de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó negar el registro como candidato a gobernador a Raúl Morón Orozco, aunque consideró que fue un acto para restarle a Morena tiempo de campaña.

“Es un atraco, una embestida orquestada desde el más alto nivel de estos poderes que se niegan a transformarse y que están obedeciendo a una intención perversa de frenar a Morena y la Cuarta Transformaciones este país”, señaló Martín López Ortíz, encargado de despacho de la presidencia del Comité Ejecutivo de Morena Michoacán.

El partido señaló que la nueva propuesta para el gobierno del estado será una definición del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a los que solicitarán formalmente que designe al candidato de acuerdo a una serie de criterios que propondrán en un oficio.

“La decisión tiene que ser muy sabia, muy cuidada, que de la decisión que se tome salga el mejor perfil y ese tiene que ser alguien de los compañeros y compañeras que se registraron como aspirantes en el proceso (interno), no nos agradaría que se tome una decisión de algún personaje que no se registró para contender o que no conozcamos en Michoacán, o que lo decida alguien sin un criterio”, expuso López Ortíz.

Otra característica que debe tener el candidato de Morena, es tener la capacidad de unificar y reunir a la militancia para lograr “un triunfo contundente a pesar de que quedan pocos días en la campaña”, señaló.

Este mismo miércoles por la tarde se prevé que la dirigencia nacional de Morena se reúna con Raúl Morón Orozco para definir al candidato sustituto. Entre los perfiles, suenan los nombres de Alfredo Ramírez Bedolla, diputado local y Carlos Torres Piña, diputado federal.

Por Charbell Lucio

