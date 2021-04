AMLO recomienda a Salgado Macedonio luchar contra "el fraude electoral" de manera pacífica

Sobre los recientes mensajes del candidato Félix Salgado Macedonio hacia los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su recomendación sería “luchar en contra del fraude de manera pacífica".

“Esa es la recomendación, no a la violencia, todos estos personajes, incluidos los intelectuales, los abajo firmantes, nos han dañado, y lo peor, han dañado al país, porque han avalado fraudes electorales y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica”, dijo en su conferencia matutina.

Agregó que el derecho a defender la democracia tiene que ser en el marco de la legalidad y de manera pacífica y que si bien ese tipo de mensajes crispan el ambiente electoral, también lo hacen quienes cometen fraude.

También señaló que alrededor del candidato Salgado Macedonio hay intereses creados y comparó su desafuero de 2005 con lo que sucede actualmente con el guerrerense; sin embargo, hizo hincapié en luchar contra el fraude de manera pacífica y no con violencia.

“Claro que hay intereses creados en este caso y en otros, imagínense, que conste que ustedes lo están planteando, ¿cómo porque no comprobó gasto de precampaña, 120-130-150 mil pesos? Para empezar ese partido, Morena, no tuvo según me informan precandidatos. Bueno, o hubo miles de precandidatos para llevar la administración, las cuentas, el argumento de ellos es: no había precandidatos”.

Por otro lado, el mandatario señaló que desconfía de las decisiones del árbitro electoral y sugirió nuevamente que las acusaciones en contra del político guerrerense son fabricadas.

“Ahorita se rasgan las vestiduras, diciendo esto es violencia. Sí, está mal, no se debe presentar eso, y los fraudes o el querer impedir por consigna que no participe un candidato, por qué no dejar al pueblo que decida, que eso no es también un agravio, un atentado a la democracia, no estoy justificando lo otro”, destacó.

Finalmente dijo que si Salgado Macedonio no comprobó 130 mil, 140 mil pesos, que sea sancionado, pero no le quiten el derecho a participar, y que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, que el pueblo sancione.

brc