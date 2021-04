AMLO: No puede haber actitudes prepotentes de quitar la candidatura; Salgado Macedonio puede tener otra sanción

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el senador con licencia y aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, puede recibir otra sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) y no el retiro de su derecho a participar como candidato.

“Hay que esperar que las instancias legales, aún con todo, resuelvan lo que se considere, no se pueden presentar actitudes prepotentes como ‘te quitamos la candidatura’, puedo contar muchísimas cosas de esto de los fraudes electorales”, señaló.

En la conferencia de prensa de este martes 13 de abril, el mandatario dijo que detrás del retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio hay grupos de interés.

“Claro que hay intereses creados en este caso y en otros (...) entonces el argumento de ellos, haber no había precandidatos, pero bueno, se dice que no comprobó 130 mil, 140 mil pesos, que no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar, ¿cuándo han hecho eso? ¿cuándo? hablando en plata, por eso el Tribunal resuelve: sancionar, pero no le quiten el derecho a participar, y que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, que el pueblo sancione”, indicó López Obrador

¿Qué sigue en el caso de Félix Salgado Macedonio?

El INE sesiona este martes 13 de abril, a las 18:00 horas, y dará a conocer su resolución al respecto del caso de Salgado Macedonio.

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el INE debe “calificar nuevamente la falta cometida por los precandidatos investigados (entre los que se encuentra Salgado Macedonio), a efecto de que determine cuál es la sanción que resulta adecuada para inhibir este tipo de conductas”, se indica en el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez.

Habrá que recordar que el 28 de marzo el INE canceló su candidatura por Guerrero porque no presentó informe de gastos de precampaña, decisión que impugnó al día siguiente ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Salgado Macedonio defendió que no fueron actos de precampaña las cuatro publicaciones en Facebook y puntualizó que está luchando por sus derechos.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

yc