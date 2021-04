AMLO plantea posible reforma al INE para mejorarlo y ahorrar

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se podría impulsar una reforma del Instituto Nacional Electoral (INE) para perfeccionar su actuación y generar ahorros al gobierno de México.

“Entonces si es para que se mejore la democracia, y también se logre ahorrar, no está mal el que se vaya perfeccionando la democracia, se vaya mejorando, este es el tema, pero sí, para que quede claro, no son buenos los antecedentes de quienes están ahora, los que están llegando apenas están demostrando, los que ya viene de tiempo atrás, esos tuvieron que ver con la elección que está ahora en la Fiscalía, la de los sobornos que recibieron dinero para las campañas, lo que declaró el anterior director de Pemex que estaba de finanzas durante la campaña del presidente (Enrique) Peña y que recibieron dinero del extranjero”, señaló el mandatario.

En la conferencia de prensa de este martes 13 de abril, López Obrador estimó que el INE es uno de los organismos electorales más caros del mundo.

“Acerca de una reforma, es lo que estamos hablando aquí, que si hace falta hay que enviar iniciativa, por ejemplo revisar si el número de legisladores es adecuado o es excesivo, y se puede reducir, me refiero a los llamados diputados plurinominales, si es una reforma constitucional que pueda replicarse en los Estados por el número de regidores”, indicó.

López Obrador señaló que algunos consejeros están por terminar su desempeño en el INE, por lo que no hay un ataque hacia ellos ni se pide su salida del organismo electoral.

"Hay que aclarar, del presidente del INE, porque eso no lo sabe la población, y creo que uno o dos consejeros más ya se les vence su período, no sé si este año o el año próximo, el año próximo, entonces para que no se piense de que se está en contra del presidente, él ya va a terminar, está por concluir su periodo, eso tenerlo en cuenta”, explicó.

El mandatario federal dijo que no tiene confianza en el actual Instituto Nacional Electoral.

“Si, todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupo de intereses creados del poder político, del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente, yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 2018 fue por el pueblo, porque la gente salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he padecido de los de arriba”, puntualizó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

