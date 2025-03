"A Fuego lento": Diputados desechan petición de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Luego que este martes con 291 votos a favor, 158 votos en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados desechó la petición de desafuero en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de abuso sexual, han sido numerosas las reacciones por parte de legisladores ante este hecho.

Una de ellas fue la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, quien en entrevista con "A Fuego lento" pidió a las diputadas del PRI como de Morena que la acompañen a visitar a la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y al fiscal de la entidad para de esa manera se vuelva a presentar la petición de desafuero en contra del exgobernador:

"Y se vuelva a presentar lo que dicen que está mal hecho, pero la carpeta nunca se abrió y lo que hicieron fue votar a favor de Cuauhtémoc Blanco porque si no habría regresado a la Comisión Jurisdiccional (...) no puedo entender, yo platiqué con varias mujeres de diferentes grupos parlamentarios porque además no estamos juzgando al diputado, lo único que decimos es que le quiten el fuero y vaya a las instancias correspondientes como cualquier mexicano corriente," destacó.

Ortega Pacheco hizo un llamado a la ciudadanía para que revisen por quiénes votaron y cómo su voto fue ejercido para "proteger a un posible violentador; yo la voy a llevar a la Jucopo el lunes. Una discusión que tiene que ver con un tema sexual, que es un tema grave, dándole la palabra al presunto violentador", expuso.

Vamos a recurrir a todas las instancias legales: Ortega Pacheco

El diputado por Morena, Cuauhtémoc Blanco, en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. FOTO: Cuartoscuro

La diputada emecista destacó que se encuentran revisando con todo el equipo jurídico cómo van a recurrir a las instancias legales para no dar por cerrado el tema, sino lo contrario, que se vuelva a presentar la petición de desafuero: "Según los diputados que votaron a favor de Cuauhtémoc, es inocente, entonces si es inocente ¿a qué le teme?", se cuestionó.

"Hoy le dieron carpetazo al expediente, vamos a pedirle a la Fiscalía de Morelos, a la Gobernadora y al Congreso, a pedirle al Fiscal que vuelva a presentar la denuncia y si hay errores que lo subsanen. La investigación está en la Fiscalía y tiene que buscar un proceos nuevo", declaró en A Fuego Lento.

Finalmente aseguró que están de acuerdo en que se elimine la figura del fuero, ya que ya no lo necesita, incluso en un caso como este por ser un delito grave, añadió.

"El mensaje es pésimo para las víctimas, en cualquier delito es difícil que las mujeres puedan ir a denunciar, si las diputadas federales tuvieron miedo de denunciar, cómo le podemos pedir a las víctimas que lo hagan", concluyó Ortega Pacheco.

"No deja de sorprendernos como cierran filas los diputados": Rodrigo Dorantes

Por su parte, Rodrigo Dorantes, abogado de Nidia Fabiola "N", media hermana del diputado Cuauhtémoc Blanco, declaró en "A Fuego Lento" que no deja de sorprenderles la manera en la que algunas diputadas y diputados cerraron filas en torno al exgobernador de Morelos:

"Es algo que se esperaba pero no con esa manera tan evidente, está bien que haya ese manto protector para una confusión de inmunidad con impunidad, todos lo vimos y no deja de sorprendernos como cierran filas algunas diputadas y diputados, pero cómo se unen algunos compañeros de oposición (...) esperábamos eso pero no de una manera tan grotesca", expuso.

Dorantes recordó que la sección instructora omitió y nunca realizó el proceso "y se le hizo mas fácil hacer la de jueces incluso valorando pruebas que no tiene, debieron hacer el desahogo que marca la ley pero no lo hicieron, es parte de una narrativa que quieren confundir a la gente", declaró.

Al ser cuestionado respecto a lo que hará Nidia Fabiola "N", Dorantes reafirmó lo que ha venido declarando, que va a seguir adelante con el proceso: "Quiero decirles puntualmente que desgraciadamente es el acto defensivo del hoy exgobernador, porque incluso hay señalamientos que se tienen que investigar, claro, de denuncias por delitos de su mal gobierno".

El abogado descartó las acusaciones en torno a que se trata de un acto político, las cuales consideró como una mentira, por lo que destacó que Blanco debe dejar de ser diputado y pedir licencia: "si no tiene miedo por qué tiene que ir con la investidura", concluyó.