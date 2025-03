Desechan la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco

Con el apoyo de la mayoría de mujeres del Grupo Parlamentario de Morena y del Partido Revolucionario Institucional, y el Verde Ecologista, y la rebelión de las mujeres de Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional, el pleno de la Cámara de Diputados desechó la petición de desafuero en contra del diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de tentativa de abuso sexual.

Fueron 291 a favor, 158 en contra y 12 abstenciones que dieron carpetazo, por el momento el expediente en contra del exgobernador de Morelos, luego de que al final de la discusión del tema, en una jugada no esperada, la diputada de Morena, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, incluso, llamó a Blanco Bravo para que subiera a la tribuna a dar la cara. Cuauhtémoc Blanco señaló brevemente que lo que se le hace es injustificado y que su conciencia está tranquila por lo que se comprometió a acudir a comparecer a la Fiscalía.

“Todo esto que se me está haciendo es injustificado: Lo único que les pido y que yo, con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía; yo no tengo miedo, aquí estoy, y estoy parado ante ustedes, y estoy dándoles la cara, Nada más, esto fue después de seis meses la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto ir a la fiscalía sin ningún temor porque mi conciencia está muy tranquila”, expresó.

Mientras hablaba el diputado federal de Morena, la coordinadora de MC, Ivonne Ortega Pacheco, subió a tribuna también, pero fue repelida a empujones por el muro de mujeres que protegían al ex futbolista, lo que causó la molestia de las legisladoras, entre ellas, Margarita García y Lilia Aguilar del PT, y Xóchitl Nashielli Zagal de Morena, entre otras que acusaron al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna de tener una conducción facciosa e hipócrita de la sesión ordinaria.

INICIO DE LA DISCUSIÓN.

El presidente de la Sección Instructora, Hugo Erick Flores expuso el dictamen de desechamiento, precisando que la determinación es absolutamente jurídica, no tiene ninguna consideración de carácter personal, partidista, político, o de otra índole, basado en que el expediente que presentó la Fiscalía de Morelos, está incompleto.

“En consecuencia y de acuerdo a la carpeta de investigación, no existen datos de prueba que permitan a esta Sección Instructora proponer retirar la inmunidad constitucional; lo anterior, debe señalarse dado que en la carpeta de investigación únicamente se aprecia que la institución ministerial recibió la denuncia, realizó su ratificación, sin embargo, no se realizaron las diligencias pertinentes e idóneas para acreditar el hecho delictuoso y la presunta responsabilidad”, dijo.

Al respecto, Lilia Aguilar del Partido del Trabajo, denunció que la Sección Instructora no hizo su trabajo, ya que no hubo exhaustividad ni apego a la norma, por lo que indicó que el voto de su grupo parlamentario es en congruencia, en contra de desechar la petición, porque no pueden vanagloriarse de tener la primera mujer Presidenta y no defender a las mujeres.

“A nosotros no nos van a doblar diciéndonos que vamos a votar con el PN; ni nos van a doblar diciendo que no defendemos a las mujeres. Estamos haciendo un voto de principios y de convicción, porque somos integrantes de la 4T en congruencia. No podemos decir cada 8 de marzo que la 4T será feminista o no será y vanagloriarnos desde la tribuna que tenemos una mujer Presidenta (…) Se dice que el diputado va a ir a presentarse a la Procuraduría ¿con fuero? Pues con todo respeto que nos digan cual quieren que nos chupemos, porque lo que debería ser lo sensato en este tema, es que el diputado pida licencia y se presente a la justicia, si es que, como él dice no es culpable de este tema”, dijo.

Por el Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho insistió en que el procedimiento estuvo viciado de origen, y votar porque el expediente sea devuelto a la Sección Instructora, daría como resultado dejar ese tema en el sueño de los justos, por lo que exigió que, al desecharlo, la Fiscalía de Morelos presente el expediente completo.

“Y desde aquí, nombre de todas las y los diputados del Partido Verde, hago un llamado, enérgico y firme a la Fiscalía de Morelos para que, si hoy esta asamblea decide desechar esta carpeta, que la presente el día de mañana con elementos, con pruebas, con pruebas, y aquí estaremos siempre para apelar por el debido proceso”, indicó.

Con carteles de “No llegamos todas”, acompañada de las diputadas de su bancada, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, señaló sí creerle a la presunta víctima de Cuauhtémoc Blanco, pero en tanto, la bancada de Morena, lo que hace es proteger a un agresor, argumentando que el expediente que mandó la Fiscalía de Morelos, no está bien integrado.

“Vienen aquí con tal descaro a decir, -es que no estaba bien integrado el expediente-. Señores ¡Por favor! ¿Saben cuántas víctimas de violencia terminaron en feminicidios porque alguien dijo que no estaba bien integrado el expediente? Miles, miles, 10 cada día en este país”, indicó.

Flores Cervantes, también presidente de la Comisión Jurisdiccional, afirmó que a pesar del desechamiento de la petición, con el dictamen se salvaguardan los derechos de la víctima porque en el resolutivo séptimo, exhortan a la Fiscalía de Morelos a que integre una carpeta de investigación respetando los protocolos para juzgar con perspectivas de género y garantice en todo momento el acceso a la justicia de la víctima.