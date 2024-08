UANL egresa 151 bachilleres de centros comunitarios

La Universidad Autónoma de Nuevo León entregó constancias de estudio a 151 estudiantes que concluyeron el nivel medio superior en ocho centros comunitarios del Estado.

El rector Santos Guzmán López presidió la ceremonia de graduación que se realizó en el Aula Magna “Fray Servando Teresa de Mier” del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

“La Universidad se mantiene firme en su esfuerzo por apoyar los deseos de superación de toda la comunidad. Gracias por elegir nuestra institución. Siéntase arropados porque la Universidad está lista para apoyarlos en el siguiente nivel".

“Sabemos que el reto no fue sencillo. Ustedes se comprometieron y hoy ese esfuerzo se ve recompensado. Nos sentimos muy orgullosos de integrarlos como universitarios y cuenten con nosotros en su futuro académico”, señaló Guzmán López en su mensaje.

¿En qué preparatorias participa el Programa de Inclusión Social para los Centros Comunitarios y de Apoyos Especiales?

“Me deja mucha motivación, de hecho, voy a estudiar en Derecho y Criminología y quiero ser un ejemplo para mis hijos"

Desde 2011, el Programa de Inclusión Social para los Centros Comunitarios y de Apoyos Especiales ha brindado apoyo educativo a quienes por diversos motivos no pudieron concluir sus estudios de bachillerato.

En el programa participan las preparatorias 1, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17 y 23, quienes a través de los centros comunitarios ofrecen el Bachillerato General.

Una nueva esperanza

María del Rosario Ortiz Reyes, quien se graduó con el primer lugar, con un promedio general de 98.20, en el Centro Comunitario de Salinas Victoria, en el que participa la Preparatoria 7, fue la encargada de representar a la generación 2022-2024.

“Es un honor hablar por mis compañeros en este momento tan especial en que celebramos un logro personal y social. Somos una generación que ha demostrado que no hay obstáculos cuando se tiene el apoyo de autoridades y familiares. Nuestra gratitud a nuestras familias por ser nuestro pilar cediéndonos su tiempo.

“La verdad nunca se me fue esa idea de seguir estudiando, siempre tuve esa ilusión de seguir mis estudios. Nos vinimos para acá, para Monterrey, y fue algo complicado puesto que vinimos a empezar de cero, mi esposo, yo y mis niños. Entonces se me complicó y ya no pude con ese sueño, pero nunca se fue, siempre estuvo presente y siempre estuve buscando la oportunidad de seguir con mis estudios, hasta que llegué a tocar la puerta en la Preparatoria 7”, expresó.

Mayra Karina Montoya Zapata, ama de casa, se graduó del Centro Comunitario Tierra Propia

Jesús Ramírez García egresó del Centro Comunitario La Alianza de la Preparatoria 9, luego de truncar sus estudios hace 30 años por falta de recursos económicos.

“Fue motivación de mis hijas de que me superara un poco más en el estudio. Tener una mejor oportunidad de trabajo y seguir estudiando. Recibirme de una carrera, si se puede una licenciatura, ingeniería o lo que sea, fue lo que me motivó a estudiar”, dijo.

Por su parte, Mayra Karina Montoya Zapata, ama de casa, se graduó del Centro Comunitario Tierra Propia, espacio en el que la Preparatoria 8 ofrece su bachillerato a través del programa de inclusión educativa.

“Me deja mucha motivación, de hecho, voy a estudiar en Derecho y Criminología y quiero ser un ejemplo para mis hijos, que ellos vean que yo pude, que tengo muchas cosas en contra por la tecnología y los tiempos, pero ellos también pueden hacerlo, porque ellos tienen más oportunidades que yo”, refirió.

A la ceremonia también asistieron Sofialeticia Morales Garza, Secretaria de Educación estatal; Jaime Yesaki Cavazos, presidente de la Fundación UANL; Ludivina Cantú Ortiz, Secretaria de Igualdad e Inclusión de la Universidad; Jaime Castillo Elizondo, Secretario Académico y Sandra Elizabeth del Río Muñoz, directora del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior.

