Recibe UANL estudiantes nacionales y extranjeros

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) les dio la bienvenida a los 154 estudiantes que forman parte del Programa de Movilidad Nacional e Internacional y que realizarán estancias académicas y rotaciones médicas durante el ciclo agosto-diciembre 2024.

En esta edición del programa, los jóvenes provienen de universidades de 20 países de África, América, Asia y Europa, así como de 24 instituciones de educación superior públicas de México.

El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, recibió en el Centro de Internacionalización a los 94 alumnos nacionales y 60 extranjeros que se incorporarán a 23 dependencias universitarias.

En su mensaje, Guzmán López señaló que uno de los objetivos fundamentales del crecimiento de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León es la internacionalización que promueve la movilidad entre el alumnado como de profesores e investigadores.

“En nuestra Universidad, uno de los ejes rectores que hemos buscado acrecentar y darle prioridad en estos primeros tres años de mi rectorado ha sido el de la internacionalización, tanto de la comunidad docente como estudiantil, y seguiremos trabajando en ello. Además, nuestra institución llega a tener un 30 por ciento de alumnos de otros estados. Esto quiere decir que nos seleccionan por el alto nivel de nuestra academia y la investigación. Lo cierto es que agradecemos que tomen a la UANL en cuenta para estar con nosotros”, externó.

El acto fue encabezado por el Rector de la UANL, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Relaciones Internacionales, Sandra Nora González Díaz, y la directora de Intercambio Académico, Emma Melchor Rodríguez, entre otros directivos.

Intercambio académico, cultural y social

La titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Sandra Nora González Díaz, mencionó que las estancias que están por realizar los estudiantes mediante el intercambio académico son de enriquecimiento académico, cultural y social. Agregó que los esfuerzos de la UANL en cuanto a movilidad estudiantil han contribuido a consolidar el sello de la internacionalización de la institución.

“Estas estancias que están por realizar son encuentros tanto académicos como culturales y sociales que son sumamente enriquecedores. A través de estos programas de movilidad y lo que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha hecho mediante sus planes académicos que sustentan en sus indicadores la internacionalización les damos la más cordial bienvenida”, expresó.

Alumnos provenientes de países como Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Marruecos, Perú y Rusia, así como de universidades de la República Mexicana, se integrarán a las dependencias de la UANL en búsqueda de una educación de excelencia y global.

Durante la ceremonia de bienvenida, los estudiantes Erika Jaqueline Villarreal Anguiano, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y Sebastián Ruiz Rodríguez, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo brindaron un mensaje de motivación a los alumnos que realizarán, durante este semestre, su estancia académica en la ciudad, señalando a la multiculturalidad como parte esencial del programa.

Preparados para conocer la ciudad

La estudiante Milagros del Rosario Ochoa Rodríguez, proveniente de la Universidad San Martín de Porres deLima, Perú, comentó que uno de los indicadores más importantes para realizar su intercambio académico en la UANL surgió de la experiencia y el consejo de profesores de su país que concordaron en que la institución cuenta con herramientas de primer nivel que facilitan el aprendizaje.

“Mi intercambio académico surge por la recomendación de varios doctores de mi Universidad. Ellos me mencionaron que la UANL tenía tecnología de avanzada que no tenía nada que envidiar a otros países. Tengo grandes expectativas de aprender mucho y conocer nuevas amistades, culturas y saberes”, manifestó.

Por otro lado, el estudiante chileno Felipe Hernán Erizes señaló que su interés por la investigación lo encaminó a tomar la decisión de realizar su intercambio internacional en la Máxima Casa de Estudios.

El joven de la Universidad Santo Tomás, ubicada en la capital chilena de Santiago, refirió sus deseos de obtener el conocimiento adecuado en el estudio de la economía mexicana para aplicarlo en el país andino.

“La Facultad de Economía de la UANL es de los primeros lugares en tesis de investigación económica, lo cual quiero que sea mi campo de especialización dentro de la carrera. Quiero regresar a mi país con los conocimientos adecuados que puedan aportar a la economía nacional y poder conocer, durante mi estancia, los lugares emblemáticos de la ciudad”, comentó.

Oriunda de la ciudad de Sevilla en España, Ana Reina Terre indicó que su atracción por la cultura mexicana impulsó sus deseos de realizar su intercambio académico en el estado de Nuevo León.

Su estancia académica en la Facultad de Contaduría Pública y Administración ayudará a la joven española a obtener su doble titulación y decidir su rumbo hacia un posgrado ya sea en México o en España.

“Decidí venir porque tenía muchas ganas de vivir en México, es una cultura totalmente distinta a la de España, pero sé que poco a poco me terminaré amoldando. La UANL me ha brindado total apoyo y deseo conocer a mucha gente. Sé que este intercambio académico me ayudará a obtener mi doble titulación y a partir de ahí realizar una maestría”, señaló.

