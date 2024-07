Reforma al Poder Judicial no resolverá los problemas de impartición de justicia en México: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, aseguró que la reforma al Poder Judicial no resolverá los problemas de impartición de justicia que existen en nuestro país y que no supone un cambio estructural e integral susceptible de resolver los problemas que aquejan a México en este rubro. Así lo declaró este martes durante el séptimo foro de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial.

El Ministro aseguró que no considera que el método de elección por votación directa de personas nominadas por los Poderes de la Unión resolverán la inaccesibilidad, el rezago y los casos de corrupción en el Poder Judicial: "La reforma apunta a un objetivo loable, reconozcámoslo todas y todos que acceder a la justicia es hoy en día costoso, tardado y en algunos casos imposible", expresó.

Sugirió además no gastar los recursos del Poder Judicial en una reforma que, como está planteada, politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas.

González Alcántara aseguró compartir con el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, la postura respecto a que el pueblo mexicano sabe elegir, no obstante, enfatizó en que los ciudadanos elegirán entre listas políticas, entre personas cuya virtud principal fue saberse acercar al poder "y en ese punto es que convendría preguntarnos cómo y a qué costo se empatarían las cartografías electorales con las judiciales, cómo y a qué costo se empatarían las lógicas partidistas con las judiciales."

El Ministro González Alcántara Carrancá indicó que lo que se debe hacer al interior del Poder Judicial en México es invertir más en personas juzgadoras, en más capacitación, en más contrapeso, y no en politizar la vida judicial.

"No convirtamos, señores, las boletas electorales en una revalidación del influyentismo, este problema, problema nuclear en la iniciativa, no se resuelve con el escalonamiento en su implementación, no deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos", expuso.