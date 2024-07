Rechaza AMLO que paro en el Poder Judicial afecte

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que un paro en el Poder Judicial afecte, e incluso dijo que si los jueces no quieren estar en riesgo pueden dedicarse a otra cosa.

En la mañanera reprochó que se toman hasta un mes de vacaciones, además de lo que los que trabajan son los auxiliares.

“El caso más utilizado es, si, pero la amenaza, si, si hay amenaza piden que te cambien, piden que te protejan, ¿no quieres riesgo? dedícate a otra cosa, pero si eres juez no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente. Además no uses como excusa cuando está de por medio el dinero”, dijo.

“Lo mismo en el caso político, cómo el Poder Judicial tomado por (el empresario) Claudio X. González y su grupo, este ex ministro (José Ramón) Cossío y ahora el asesor principal de la presidenta (ministra Norma Piña), (ministro Juan Luis González Alcántara) Carrancá, que es el que asesora y es el que la ha llevado a que, claro, la señora es la que toma las decisiones, pero no ha dicho nada de la reunión que tuvo, precisamente en Las Lomas, con el presidente del PRI (Alejandro Moreno) y estaba invitado el del PAN, ¿qué acordaron en campaña?”, expresó.

López Obrador también recordó que en un estado, al cual no mencionó, tuvo un paro de policías antes de las elecciones, y hasta se planteó usar a la Guardia Nacional para enfrentarlos, pero lo rechazó. Recalcó que bajaron los delitos durante el paro de labores y no pasó nada

“La gente dice que no hay orden, no, no, no, sí hay orden, no caigan en la provocación, es más te aseguro que habrá menos delitos, y ¿qué creen? Le gané. Cuando estuvo el paro menos delitos. En este caso de que van a parar ¿dónde están ahora? De vacaciones, se avientan un mes de vacaciones ¿quiénes se quedan? Sus ayudantes, por eso no pasa nada y si la reforma es necesaria”, afirmó.