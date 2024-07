Respalda AMLO iniciativa de reforma al Poder Judicial de Martí Batres 

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la iniciativa de reforma al Poder Judicial local propuesta por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

“Si el jefe de gobierno lo está exponiendo, que no haya pretexto, excusas y que la justicia sea rápida, que haya justicia. Estoy de acuerdo”, declaró.

AMLO sostuvo que los jueces no pueden ser cómplices de los delincuentes. Foto: Presidencia

Durante la Mañanera del jueves y al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario federal dijo que todo lo que signifique ir mejorando la impartición de justicia se tiene que ver con buenos ojos.

“Creo yo que es un momento muy importante, porque se está llevando a cabo un debate sobre la reforma al poder judicial este es un paso importantísimo está bien de los mexicanos va a ayudar a todos haciendo esta propuesta, esta iniciativa, hay que apoyarla para que no haya estos pretextos, interpretaciones se utilizan para retorcer la ley para no hacer justicia”, externó.

En tanto, el ejecutivo federal sostuvo que los jueces no pueden seguir siendo cómplices de los grupos de delincuencia organizada, pues ellos tienen el deber de impartir justicia y agregó que, aunque esté amenazado, puede pedir protección.

“Últimamente, he escuchado —Si los jueces dejan en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo de las bandas del narcotráfico, hay que comprender que corren peligro— pues sí, puede ser eso sea motivo, pero no puede ser el motivo principal, porque si ese juez que hacer algo, lo amenaza él podría muy bien decir para no convertirse en cómplice, ya no quiero estar aquí en este juzgado, quiero mi cambio, quiero estar en las oficinas centrales en la suprema corte de justicia, porque no quiero ser cómplice y tampoco quiero correr riesgo”, agregó.

