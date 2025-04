Sylvia Pasquel habla de la situación en su familia tras la muerte de Silvia Pinal: “La estamos pasando mal”

El pasado 28 de noviembre de 2024, el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se confirmará la noticia del fallecimiento de la primera actriz del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, quien perdió la vida a los 94 años de edad, un hecho que aún a cuatro meses de su partida, continúa siendo motivo de un inmenso dolor entre sus más allegados.

Durante una reciente entrevista para las cámaras de TVyNovelas, Sylvia Pasquel, hija de la diva, reveló que su familia sigue pasando por una intensa etapa de duelo, y es que aunque han tratado de brindarse apoyo mutuo, entiende que cada persona debe de aprender a sobrellevar dicho proceso.

Asimismo, compartió una importante lección que Silvia Pinal le dejó, pues según explicó siempre les enseñó a cumplir con sus compromisos pese a las adversidades que pudieran presentarse en el camino, esto en referencia a la situación de Sylvia Pasquel, quien tuvo que regresar a las grabaciones de "Juegos de amor y poder", telenovela en la que estaba trabajando al momento de la muerte de su madre, en la cual la producción le dio unos días de descanso para que pudiera vivir su duelo.

"Definitivamente lo primero que nos enseño nuestra mamá era que el espectáculo debe continuar y que tienes que superar las penas y presentarte porque el público no tiene la culpa. Yo estaba haciendo una telenovela, tenía una responsabilidad, la producción se porto súper amable conmigo, me concedió unos días para reponerme, que no se repone uno en un día", compartió.