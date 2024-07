Matías Grande, la esperanza de medalla para México en tiro con arco

Matías Grande lleva la magnitud de su talento en el nombre. Con 20 años, afronta sus primeros Juegos Olímpicos, con la ilusión de una medalla en tiro con arco recurvo, disciplina en la que se inició por su padre, amante de la cacería y de la puntería en general.

Por lo pesado del rifle, desistió de practicar el tiro deportivo cuando era niño, y se inclinó por lanzar flechas, como un cupido, aunque el que quedó enamorado de esa disciplina fue él cada vez que daba en el blanco.

“A mi papá le gustaba mucho cazar y el tiro con lo que fuera: ballesta, pistola de aire, hasta con resortera. Me invitó a tomar el arco y me atrapó, me llamó mucho porque ahí eres tú el que hace el tiro, no un gatillo ni un cañón”, compartió a El Heraldo de México.

Su carrera comenzó a finales de 2016, por lo que consideró que le llegó muy rápido la oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos. “En 2021 me dieron ganas de cumplir ese sueño. Lo dudé por la escuela y mis amigos. Cuando entré a la selección me dieron ganas de tener una medalla”, confesó.

Matías lleva la concentración al extremo en cada tiro, con técnicas de respiración y mañas que le han dado las flechas. También en su vida personal prefiere enfocarse, principalmente en su carrera de administración, y sus deseos de estudiar ingeniería.

En su primera experiencia olímpica, no se presiona por subir al podio, y reconoció que tiene otra prioridad: divertirse.

“Yo prefiero disfrutar a ganarlo todo, porque eso nadie en la vida lo ha hecho. A lo mejor dicen que lo tomo a juego, pero en realidad no es de vida o muerte. Si gano, trabajaría para no hacerme soberbio o arrogante. Prefiero que me vean por la calidad de persona que soy”, lanzó el joven Grande.

Números y bullets

• 25 de julio, arrancan las competencias individuales de tiro con arco

• 06:15 horas, inician las clasificaciones en la rama varonil

• 695 puntos, registro con el que ostenta el récord continental

• 9.28 el promedio de puntuación que tiene en cada tiro

• 1 oro mixto ganó con Ale Valencia en la Copa del Mundo Corea 2024

• 17, posición que ocupa en el ranking mundial

• Matías Grande representa a Guanajuato, pero nació en Coahuila

• Evita las clases virtuales y busca las que son presenciales

• México asiste con equipo completo en Tiro con Arco

• Ganó plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

• México mandó equipo completo en tiro con arco por última vez en 2012

• La World Archery ve en Matías Grande a la nueva estrella mexicana

Por Francisco Domínguez

Fotoarte Alejandro Oyervides

