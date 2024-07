Gana maestro de UANL Premio Bellas Artes Baja California 2024

Una historia familiar y su interés por sensibilizar a la sociedad sobre la depresión postparto hicieron que un docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León escribiera la obra Mariana viene cada mañana, ganadora del Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia “Luisa Josefina Hernández” 2024.

Además de ser profesor de la Facultad de Artes Escénicas, el actor y director Luis Daniel Gutiérrez Salinas investigó este tema alrededor de un año al considerar que en México en muchas ocasiones se minimiza el sentir de las mujeres que atraviesan por este episodio tras dar a luz.

Sigue leyendo:

Abordan en UANL derechos de víctimas de violencia de género

Invita NASA a alumna de UANL a programa espacial

Las consecuencias de las emociones negativas

“A través de la obra vemos cómo las personas ven este temadesde fuera, además de que a veces no se habla mucho de ello porque solo se considera un momento de felicidad, un momento de alegría el dar a luz, el tener hijos”, señaló.

La obra ganadora se centra en una joven de menos de 25 años que experimenta emociones negativas que la llevan a cometer un crimen.

En el desarrollo de la historia, se muestra que dichas actitudes son incomprendidas por sus seres cercanos.

“Es una recopilación, una reconstrucción de los hechos delpersonaje de Mariana, a quien la depresión la llevó hacia un destino trágico, hasta cometer un crimen. Ella trata de recordar las razones por las que realizó esto, por qué está ahora en la cárcel, por qué está viendo a un psiquiatra y empieza a percibirlo todo a través de su mente”, comentó Luis Daniel.

De acuerdo con el jurado, la pieza teatral de 35 páginas cuentacon un lenguaje poético cuyas variaciones le dan profundidad a la trama principal.

Abierto a llevar la obra a escena

El maestro universitario señaló que al momento de notificarle que había sido acreedor al premio sintió una gran emoción al ver que la obra que envió a concurso rindió sus frutos.

“Cuando me hablaron no lo podía creer porque uno hace su máximo esfuerzo y de pronto te hablan, te notifican que tu obra fue la seleccionada y eso fue un suceso que hasta ahora me ha causado mucha alegría, mucha satisfacción”, expresó.

Aunque todavía no existe una puesta en escena de la obra, mencionó que le gustaría que otras personas expertas en teatro puedan darle vida con el fin de que desde otra óptica se exploren distintos aspectos tratados en la pieza.

¿En qué consiste el Premio Bellas Artes Baja California?

“En algún momento tengo la intención de llevarla a escena y,por lo pronto, quien la quiera leer, quien quiera montarla, adelante. Este premio la verdad me pone muy contento porque me motiva a seguir investigando, a seguir escribiendo”, afirmó.

El Premio Bellas Artes consiste en un incentivo económico de 150 mil pesos, un reconocimiento y la publicación de la obra.

La ceremonia en que se reconocerá a Gutiérrez Salinas se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en Mexicali, Baja California.

A lo largo de su carrera, el dramaturgo también ha logrado una mención honorífica en el Premio Independiente de Joven Dramaturgia “Teatro sin Paredes” 2019 con La historia del chico que quiso volar con alas de insecto, a la vez que ha publicado Venus de mar y Crónica de una repetición cotidiana.

srgc