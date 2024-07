Estudiantes de la UANL continuarán su formación en el extranjero

El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, encabezó la ceremonia de despedida de los estudiantes participantes del Programa de Movilidad Nacional e Internacional durante el periodo 2024-2025.

En esta edición, 224 estudiantes de facultades de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León emprenderán vuelo hacia instituciones educativas de 16 países del mundo.

Naciones como España, República Checa, Francia, Estados Unidos, Colombia, Corea del Sur e Irlanda, entre otras, recibirán a estudiantes de la UANL que realizarán estancias académicas y de investigación o rotaciones médicas.

Durante la ceremonia, Guzmán López externó su apoyo hacia los universitarios de intercambio académico. Indicó que la Autónoma de Nuevo León buscará consolidar su proyecto de internacionalización incrementando el número de estudiantes, docentes e investigadores en el extranjero.

La UANL ha formalizado convenios con instituciones académicas que tienen presencia en América, Asia y Europa. El programa de movilidad brinda la oportunidad a los universitarios de continuar sus estudios en el extranjero mediante estancias de un semestre a un año.

La Secretaria de Relaciones Internacionales de la UANL, Sandra Nora González Díaz, señaló las virtudes que los estudiantes podrán adquirir durante este intercambio académico. Además, exhortó a los estudiantes a representar con orgullo a la institución en el extranjero.

La estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) Verónica Yazmin Flores Lagos realizará su intercambio académico en la ciudad de Breslavia, ubicada en Polonia.

La estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Biotecnología Genómica continuará sus estudios en la Wroclaw University of Science and Technology, donde cursará unidades de aprendizaje que versan sobre la microbiología, composición de biomateriales, tratamiento de aguas y biorreactores.

“Una de las cosas que busco es reforzar mi segundo idioma, también aprender de sus costumbres ya que se me hace una cultura muy diferente a la nuestra. Me agradó mucho la idea de realizar mis estudios y reforzar mis conocimientos en cuestión de química y biología.

“Creo que este intercambio me servirá para complementar lo que ya he visto en semestres anteriores. Mi área es más de investigación, pero el plan académico al que me integraré es más enfocado a la industria, así que me gustaría reforzar sobre el campo de la industria de alimentos, biorremediación, microbiología, etc.”, indicó la estudiante de la UANL.