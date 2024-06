Presenta Gobierno capitalino Himno de la Ciudad de México, primero en la historia en ser compuesto por una mujer

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentó el Himno de la Ciudad de México, primero en la historia en ser compuesto por una mujer, la maestra Marcela Rodríguez.

Durante la ceremonia realizada en el Museo de la Ciudad de México, el resaltó que a lo largo de las últimas décadas la capital se ha transformado y con ello ha ganado diversos derechos políticos que ahora permiten tener un símbolo de identidad, como lo es su propio himno.

“Hace no muchos años, esto era solamente el Departamento del Distrito Federal, la población que vivía aquí, millones de personas, estaban ninguneadas, no tenían derecho a ser un estado, no tenían derecho a tener un gobierno, a elegir a sus autoridades, a tener su congreso. Pues, bueno, las cosas han cambiado, tuvimos una Asamblea Legislativa, ahora tenemos un Congreso, elegimos a nuestras autoridades, elegimos a nuestros alcaldes. Bueno, ahora ya hasta tenemos el Himno de la Ciudad de México. Muchas felicitaciones”, compartió.