Registran baja en la ocupación de la mariposa Monarca por altas temperaturas y herbicidas en México

En esta temporada de invernación 2023- 2024 disminuyó 59.3 por ciento la migración de la mariposa Monarca al territorio mexicano al ocupar sólo el 0.9 por ciento de hectáreas (ha) en comparación del 2.21 del 2022-2023.

El cambio climático, la sequía, el estrés hídrico y el uso de herbicidas provocaron una menor disponibilidad de algodoncillos o asclepias, planta donde la especie deposita sus huevos y de las que se alimentan sus larvas.

Acuerdos para que no disminuya la migración de la especie

De igual forma dentro de la ruta migratoria en México hacia Michoacán y Estado de México estas condiciones están impactando a esta especie y a la ruta migratoria alertó Gloria Tavera Alonso, directora general de Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Por lo anterior, Canadá, Estados Unidos y México llevan tres días analizando la problemática que el insecto está presentando para entablar nuevas metas conjuntas para su supervivencia.

“Cada país se tiene que hacer responsable de lo que pasa en su territorio con la mariposa, muchas veces sólo nos señalan a nosotros (México), porque aquí es donde se ven las colonias, pero si no se pueden reproducir en los otros países, si no hay alimento, la especie no puede llegar acá”, expresó Tavera Alonso.

La mariposa Monarca viaja desde Canadá a México

En esta temporada de invernación, la Monarca tuvo mayor presencia en el ejido San Antonio Albarranes del municipio de Temascaltepec en el Nevado de Toluca, zona que no es abierta al público.

“Las colonias más grandes se detectaron fuera de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, en el ejido San Antonio Albarranes, en el santuario Palomas, con 0.34 ha, y en el ejido ojo de Agua, Santuario de Peña Ahumada, con 0.21 ha, ambas en el Estado de México. En el ejido El Rosario, en el santuario Sierra Campanario, Michoacán, donde se ubica tradicionalmente la colonia más grande, las mariposas ocuparon una superficie de 0.19 ha. Por segunda ocasión la colonia de El Rosario no fue la agregación de mariposas más grande”, informó.

Gloria Tavera precisó que este cambio de ubicación se está dando ante el calentamiento global por lo que la mariposa busca zonas más frías.

Superficie de la mariposa monarca en México cae comparado con 2023

Las cifras registradas representan históricamente la segunda menor superficie ocupada por las colonias de mariposas Monarca en México desde 1993, cuando se inició su monitoreo sistemático, sólo precedido por las 0.67 ha detectadas en 2013-2014. Hasta ahora, el mayor registro fue en la temporada 1996-1997, con 18.19 hectáreas.

“Estamos trabajando en una estrategia integral junto con los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, y la iniciativa privada para apoyar a las comunidades locales a conservar los bosques y el fenómeno de hibernación de la Monarca. De igual forma, nos coordinaremos con todos estos actores en la ruta migratoria mexicana para establecer una estrategia nacional para la conservación de la Monarca en nuestro país y a nivel continental”, señaló Humberto Adán Peña Fuentes, titular de la Conanp.

Foto: Especial

Peña Fuentes adelantó que en la reunión del Comité Intergubernamental Norteamericano de Cooperación para la Conservación y Protección de las Áreas Protegidas y Silvestres (NAWPA) que integran Estados Unidos, Canadá y México a celebrarse en mayo próximo en Oaxaca se tocará la afectación que está teniendo el insecto y así acordar medidas contundentes y precisas para su preservación, pues la mayor afectación que sufre es la causada por el humano.

En la conferencia también estuvieron Jorge Rickards, director general de WWF México, los representantes de Estados Unidos y Canadá, Ryan Drum, del U.S. Fish and Wildlife Service, y Gregory Mitchell, del Environment and Climate Change Canada.

