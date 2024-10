Cooperativa La Cruz Azul rechaza que inició negociaciones con secuestradores de la planta de cemento en Tula

Cooperativa La Cruz Azul informó que en relación a los dichos del secretario de gobierno del estado de Hidalgo, Guillermo Olivares, sobre una supuesta convocatoria para iniciar negociaciones con los secuestradores de la planta de Cemento Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula de Allende, hace las siguientes precisiones:

Rechazamos categóricamente haber confirmado asistencia a dicha convocatoria. Aclaramos que ningún representante de Cooperativa La Cruz Azul , recibió propuesta alguna de horario y lugar para atender tal reunión.

La Ley y las sentencias judiciales no se negocian.

Señaló que el secretario de gobierno de Hidalgo insiste en no cumplir la ley. Por lo que no existe ningún recurso legal a través del cual puedan ignorarse las resoluciones tomadas en tribunales locales y federales.

Cooperativa La Cruz Azul citó la declaración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de que: "con los delincuentes no se negocia", por lo que dijo coincidir con dicha postura e insistió en que "no negociamos o no negociaremos con delincuentes".

Finalmente, Cooperativa La Cruz Azul hizo un llamado claro y contundente al secretario Olivares exigiéndole que respete el estado de derecho y que la planta de Cemento Cruz Azul, Hidalgo, sea devuelta a sus legítimos propietarios.

