Con recorte presupuestal, inicia Ceepac proceso electoral 2024 en San Luis Potosí

Con reclamos y la advertencia de riesgos debido a la reducción de hasta el 67 por ciento en su presupuesto, así como el abandono de los partidos de oposición, se llevó a cabo la instalación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y así dar inicio al proceso electoral local que en San Luis Potosí renovará 58 presidencias municipales y el Congreso del Estado con 27 diputaciones locales, 15 de Mayoría Relativa y 12 de Representación Proporcional (plurinominales) que serán electos por más de dos millones de potosinas y potosinos el próximo 2 de junio.

En su mensaje, la presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López destacó que enfrentan el proceso electoral concurrente 2023-2024 con apenas 100 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado, lo que representa una reducción de 67 por ciento sobre los 300 millones de pesos solicitados y en términos absolutos es el presupuesto más bajo que se ha aprobado para proceso electoral en comparación con 2018 y 2021.

Acentuó que casi 80 millones de pesos serán utilizados en gastos esenciales como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en material electoral y en la operatividad del convenio INE-Ceepac, con lo que solamente tendrán menos de 20 millones de pesos para operar el proceso electoral lo que afecta, dijo, el funcionamiento de comités municipales, comisiones distritales y otras actividades sustanciales.

Blanco López lamentó que pese a que esta información fue compartida con el Ejecutivo y con el Legislativo en múltiples reuniones y con diversos medios, desgraciadamente no fue tomada en cuenta, “como entidad especialista en la materia expresamos categóricamente: El presupuesto aprobado para el proceso electoral es insuficiente y sin instituciones con capacidad ejecutiva se corre el riesgo de generar incertidumbre social y política entre la ciudadanía y en este riesgo la responsabilidad es compartida”, advirtió.

En otra parte de su mensaje, la presidenta del Ceepac exhortó a los partidos políticos, medios de comunicación, candidatas y candidatos a que unan fuerzas y se comprometan a combatir las violencias que aquejan a las mujeres durante este proceso electoral. En específico a los 11 partidos políticos, siete nacionales y cuatro locales, los instó a conducirse con legalidad y respeto, a realizar campañas electorales que se distingan por la calidad del debate y de las propuestas, ya que esa es la mejor manera de acercar a la ciudadanía a las urnas, “ustedes son unos de los principales actores del proceso y también son corresponsables de la gobernabilidad democrática, deben asumir la responsabilidad de actuar con base en la ley y respetar las reglas competencia y en especial respetar los resultados de la elección porque serán reflejo de la voluntad ciudadana”, indicó.

También llamó a los actores políticos, al gobierno federal, estatal y municipal, abstenerse de incidir indebidamente en el proceso electoral y de usar los recursos públicos con fines electorales.

A la ciudadanía a ejercer el voto de manera libre, autónoma y sin condicionamientos, hay erigirse proactiva para obtener información que garantice un voto informado, pues afirmó que todo intento por manipular el voto, por tratar de comprar las conciencias o coaccionar el sentido del mismo es una falta grave, ya que se trata de un atentado no solo a la dignidad de los ciudadanos sino a la esencia misma de la democracia.

Oposición crítica recorte y se va

En su intervención, el representante del PRI, Alberto Rojo Zavaleta criticó la necedad de recortar a solo cinco meses el proceso electoral que, dijo, es muestra del desprecio que desde el Poder Ejecutivo, con la aquiescencia del poder legislativo, se tiene hacia la democracia, “resulta insólito que tanto el titular del Poder Ejecutivo como los integrantes del Poder Legislativo hayan alcanzado los puestos que ahora ocupan como resultado de un proceso electoral realizado en forma intachable por este organismo electoral y que dos años después, menosprecien la importancia que revista realizar procesos electorales impecables”, adujo.

El priista Rojo Zavaleta sentenció que la intención de debilitar al Ceepac por la vía de la estrechez financiera “no solo constituyen malos augurios, sino que además generan la percepción de que desde el aparato estatal se busca ya, el control del proceso y fundamentalmente de sus resultados”.

Además, cuestionó el reciente nombramiento del fiscal especializado en Delitos Electorales, Luis Fernando González Macías, presente en la concurrencia, al que se refirió como carente de experiencia en materia penal y afirmo que el PRI no comparte “la percepción de que sea más importante la realización de eventos populacheros que de ninguna manera fomentan la cultura entre los ciudadanos y que en cambio, se degraden a las instituciones responsable de la consolidación de nuestra democracia”, subrayó.

La representante del PAN, Lidia Argüello Acosta mencionó que el inicio del proceso electoral en San Luis Potosí es con incertidumbre y preocupación por un Ceepac con presupuesto recortado que no va a alcanzar la certeza y la seguridad a la altura de las y los potosinos.

Anunció que al interior del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) que están por presentar el Convenio de Coalición “estamos en reflexión de si nos separamos del Pacto de Civilidad porque no es posible que nos llamen a un Pacto y le recorten al árbitro el presupuesto, nos vamos a ver afectados no solamente los ciudadanos sino también los partidos políticos (…) las condiciones mínimas para este proceso electoral no están dadas, le pedimos al Ceepac exija su independencia financiera, ponga en práctica su autonomía en acuerdos y los partidos políticos lo acompañaremos en todas estas acciones, que sea garante de la equidad, que vea cómo el partido en el poder tiene plasmado, lleno, cubierto todo el estado de propaganda, ¿es ahogar al Ceepac e inundar con propaganda como quiere ganar la elección? Creo que se está equivocando, exigimos que se dé al Ceepac el presupuesto que solicitó”, afirmó.

Dicho lo anterior, junto con los representantes del PRI y PRD se retiraron de la sesión de instalación.

Secretario de Gobierno defiende presupuesto

En entrevista posterior a la Sesión de Instalación del Consejo General del Ceepac, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien acudió en representación del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el organismo electoral en realidad recibió de manera global para 2024 es de 382 millones de pesos, ocho millones más que en el 2021, donde más de 200 millones son para prerrogativas de los partidos políticos, 20 millones más que hace tres años.

Justificó que solamente hayan asignado 100 millones para la operación de la elección local ya que hace tres años que les fueron asignados 128 millones hubo elección para gobernador, “en todo caso y una vez que se justifique existen los mecanismos de ampliación presupuestal”, adujo.

Pero aseguró que no van a permitir que haya recursos sin ejercer y sí reparto de “bonos a discreción” y afirmó que “veo más esto como una politiquería con todo respeto y un juego de palabras” y como “pronunciamientos incendiarios”, estableció.

Pidió no caer en provocaciones de los representantes de los partidos y reiteró que el gobierno estatal garantizará la suficiencia presupuestal para que haya un proceso electoral en paz.