En San Luis Potosí, partidos políticos recibirán más de 240 mdp para elecciones 2024

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó la dispersión de 204 millones 114 mil 341.97 pesos a 11 partidos políticos, cuatro de ellos locales, para su operación en el proceso electoral que en San Luis Potosí renovarán 27 diputaciones del Congreso del Estado, 15 de Mayoría Relativa y los 58 ayuntamientos que incluyen 64 sindicaturas y 387 regidurías.

La distribución quedó de la siguiente forma: 148 millones 307 mil 067.08 pesos para gasto por Actividades Ordinarias Permanentes; 4 millones 449 mil 212.04 pesos para gasto por Actividades Específicas; 44 millones 492 mil 120.12 pesos para gasto de Campaña; 5 millones 932 mil 282.73 pesos para Financiamiento por Franquicias Postales y 933 mil 660 pesos para financiamiento adicional a los cuatro partidos políticos locales.

Dos partidos locales de nueva creación que por primera vez contenderán

Con 36 millones 851 mil 933.72 pesos el partido que más recursos recibirá es el PVEM que hace tres años ganó la elección a la gubernatura y la mayoría en el Congreso del Estado; le sigue Morena con 32 millones 486 mil 573.24 pesos; el PAN 30 millones 329 mil 767.03 pesos: PRI recibirá 24 millones 738 mil 857.40 pesos; PT quien compitió hace tres años en alianza con el Verde 21 millones 590 mil 261.16 pesos; Movimiento Ciudadano recibirá 15 millones 299 mil 905.39 pesos; el local Partido Conciencia Popular 14 millones 509 mil 600.48 pesos; el también local Partido Nueva Alianza SLP tendrá 14 millones 290 mil 740.59 pesos; el PRD que perdió su registro local, pero por ser un partido nacional recibirá 4 millones 516 mil 624.32 pesos.

Los dos partidos locales de nueva creación que por primera vez contenderán, el Partido Movimiento Laborista SLP y el Partido Encuentro Solidario SLP recibirán 4 millones 750 mil 039.32 cada uno.

Cabe hacer mención que la millonaria bolsa se distribuye un 30 por ciento de forma equitativa y un 70 por ciento de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados en el 2021, mientras que en el caso de los cuatro partidos locales, de acuerdo a la Ley Electoral del estado, recibirán de manera adicional 233 mil 415 pesos cada uno.

Promueve CEEPAC juicio contra reducción de su presupuesto, sólo alcanza para marzo, advierte

La presidenta del Ceepac destacó que en la narrativa pública la disminución de recursos al Ceepac la fundamenta el Congreso y el Gobierno del Estado

Iniciado el proceso electoral local en San Luis Potosí, la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López confirmó que han iniciado el Juicio Ciudadano TEESLP/JDC/01/2024 ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP) en contra de la reducción por parte del Congreso del Estado a su Presupuesto contenida en el Decreto 0899 publicado en el Periódico Oficial del Estado y advirtió que los 100 millones asignados sólo les alcanza para marzo de este año.

Al detallar los argumentos para el Juicio Ciudadano, Paloma Blanco López narró que el principal agravio que vierten es la violación al principio de autonomía del organismo, en este caso la autonomía financiera, ya que el porcentaje de inflación en México aumentó más de 19 por ciento en comparación con el proceso electoral 2021, lo que representa en general un aumento en el costo de materiales e insumos necesarios.

“La cantidad que se erogó en el proceso electoral 2021 fue de 126 millones 590 mil 797 pesos y para el proceso electoral 2024 únicamente se aprobaron 100 millones de pesos lo cual es un ejemplo claro de la disminución del recurso necesario para el proceso electoral y por tanto también la afectación a la autonomía financiera”, enfatizó.

La presidenta del Ceepac destacó que en la narrativa pública la disminución de recursos al Ceepac la fundamenta el Congreso y el Gobierno del Estado en que este año no habrá elección a la gubernatura, pero explicó que este rubro únicamente impacta en un ahorro de materiales y documentación de 3.7 millones de pesos, pero que no implica instalar menos comités municipales ni comisiones distritales, así como tampoco menos casillas.

Blanco López advirtió que de los 100 millones asignados ya están comprometidos 42 millones para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 33 millones para material electoral y 9 millones para el convenio INE-Ceepac, por lo que únicamente les restan 12 millones para operar el proceso electoral que “estimamos que se agotarían estos 100 millones en los primeros dos meses de este año”.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez lamentó la medida por parte del organismo electoral pues afirmó que garantizarán la suficiencia presupuestal para que haya comicios transparentes legales, “somos respetuosos de esa vía legal, sin embargo no coincidimos en que haya sido la mejor manera”, indicó.

El funcionario estatal dijo que siempre han estado las puertas abiertas al diálogo con el Ceepac y que existen los mecanismos legales, contables y financieros para realizar ampliaciones presupuestales en caso de ser necesario.

Torres Sánchez estimó que no hay razón jurídica por parte del Ceepac y que el TESLP muy probablemente no les dará la razón; añadió que el organismo les envió argumentos previos para justificar que necesitaban más recursos, pero criticó que “lo hacían de forma abstracta, subjetiva o generalizada, no decían en qué consistían cada uno de sus gastos”, enfatizó.

