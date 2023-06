Sequía preocupa a pobladores del Edomex

El color verdoso, olor fétido y basura en las presas del Cutzamala, ya son perceptibles ante su situación crítica. En Villa Victoria los lugareños lavan entre agua sucia y muestran preocupación porque si no se hace conciencia se secará; en tanto en Valle de Bravo no llega el mismo turismo.

De ambos embalses, hasta la semana pasada la Villa Victoria es la que registró 20 por ciento de llenado y Valle de Bravo, 40 por ciento.

En un recorrido a la zona por El Heraldo de México, se constató que los cuerpos de agua han cedido tierra adentro, dejando a la vista piedras y tierra arenosa, aunque expone la contaminación entre: pet, plástico y llantas. Hasta pasando por peces muertos o falta de aves.

Desde la presa de Villa Victoria, Álvaro Solís acudió con familiares, entre ellos dos menores, a lavar su ropa sobre enormes piedras que adoptan como lavaderos. Ahí, descalzos sacan una por una las prendas que apilan en bolsas, para sumergirlas en el agua y empezar a tallar con jabón de barra.

Comparte que desde hace tres años no ha llovido de igual manera, por lo que llamó a tomar conciencia del uso del agua del Cutzamala, porque si se acaba todos sufriremos, porque en la pandemia se requirió, pero ahora debe cuidarse.

“No pueden desaparecer esto (la presa) que es lo que nos está manteniendo a todos, sino a ellos también, nosotros si pudiéramos a lo mejor escarbamos por aquí sacamos agua no tomamos la misma de acá (la presa), pero sí esto desaparece el Estado de México pues estaría en graves”, aseveró.

Como él otros de la región han tenido que salir del campo y buscar otros oficios como ayudantes de obra, porque la sequía pega a sus sembradíos de maíz, como Raymundo Domínguez, que advierte que de no llover en un mes, perderá toda su inversión.

En esta presa, también se afecta a los que pescan y hasta las aves ya no llegan, como patos o pelícanos, porque no encuentran con qué alimentarse. Pero también a los que salen a pastorear como José Luis que le da tristeza la situación y propone cerrar la llave de Villa Victoria para no quedarse sin el ecosistema.

En Valle de Bravo los prestadores siguen sufriendo por la baja de turismo e incluso lancheros toman con humor la situación al ofrecer su servicio “aprovechen el viaje en la presa, antes entren con camellos”.

David Rodríguez, restaurantero vallesano, admitió que los visitantes se percatan de los bajos niveles de la presa y ya no llegan como antes, pero esperan que en julio el bajo nivel suba, pero reconocen que se quedará un déficit el nivel de agua respecto al 2022.

AGREGADOS

20% de capacidad en Villa Victoria.

40% de capacidad en Valle de Bravo.

TRISTE PAISAJE

Ha disminuido la actividad marítima.

Ahora surgen basura y peces muertos.

LSN