Villegas se lava las manos por los desaparecidos

Ante la desaparición de ocho personas de nacionalidad ecuatoriana en Durango; el gobierno que encabeza Esteban Alejadro Villegas Villarreal, se lava las manos sobre cuál es el paradero de estas personas, argumentando que se están haciendo las investigaciones respectivas.

Desde el pasado 12 de diciembre, la embajada de Ecuador solicitó a la Fiscalía de Zacatecas intervenir en la búsqueda de dos mujeres, dos hombres y cuatro niñas, migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.

Entre las víctimas se encuentran seis mujeres y dos hombres. FOTO: FGE.

Tras realizar las primeras investigaciones, se determinó que los migrantes no fueron agredidos en su tránsito por Zacatecas, así lo señaló Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas: “Pero no por ello significa que el hecho de la no localización se haya dado aquí en Zacatecas, de hecho, de acuerdo a lo informado por la propia fiscalía, la última geolocalización de uno de los teléfonos se da en Durango ”, indicó .

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNDPNO, de la Secretaría de Gobernación, Durango cuenta con 927 reportes de personas desaparecidas: 735 son hombres, 190 mujeres y 2 personas de sexo indeterminado.

Los años con mayor número de reportes de desaparicionesson 2010, con 152 hombres y 11 mujeres; y 2023 (primer año de gobierno de Villegas), con 74 hombres y 22 mujeres, con cifras hasta el día de ayer.

Más extranjeros desaparecidos

El RNPDNO, reporta, hasta el día de ayer, que hay 29 personas de nacionalidad extranjera.

Son 7 venezolanos (4 hombres y 3 mujeres).

4 guatemalteco.

3 hondureños.

6 de nacionalidad ecuatoriana (3 hombres y 3 mujeres).

3 de nacionalidad colombiana (2 hombres y una mujer).

3 estadounidenses, (2 hombres y una mujer).

Un brasileño.

Un peruano.

Un cubano.

Uno de nacionalidad kampucheana.

