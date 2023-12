Familia ecuatoriana no desapareció en Zacatecas, su última ubicación se detectó en Durango

El gobierno de Zacatecas informó este lunes que la embajada de Ecuador solicitó el 12 de diciembre a la Fiscalía General de Justicia del Estado intervenir en la búsqueda de ocho personas, dos mujeres, dos hombres y cuatro niñas, migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.

Las ocho personas desaparecieron desde el pasado 10 de diciembre en el municipio anteriormente mencionado y en las fichas de búsqueda menciona como "desconocida" la vestimenta que portaban cuando fueron vistas por última vez, desde que se emitieron.

Ficha de búsqueda de dos hombres Foto: Especial

En la primer cédula que comparte la FGJE, se da a conocer la desaparición de Erika Graciela Unkuch Kunamp, de 22 años, supuesta madre de la hermanas Yeraldi y Ema Isabella Jempekat Puencher.

Tras realizar las primeras investigaciones se determinó que los migrantes no fueron agredidos en su tránsito por la entidad, así lo señaló Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas:

“Pero no por ello significa que el hecho de la no localización se haya dado aquí en Zacatecas, de hecho, de acuerdo a lo informado por la propia fiscalía, la última geolocalización de uno de los teléfonos se da en Durango y no en Zacatecas, no en nuestro estado”, indicó el funcionario estatal.