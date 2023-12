Con un fuerte llamado a la unidad, Adrián Alcalá asume presidencia del del INAI

Con una fractura interna, el comisionado Adrián Alcalá fue electo como presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para el periodo 2023-2026, en sustitución de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien concluye hoy su periodo.

Luego de cuatro votaciones donde Blanca Lilia Ibarra, la presidenta saliente, tuvo un voto de calidad, Alcalá obtuvo dos votos, por dos votos que obtuvo la comisionada Josefina Román. El desempate lo hizo el voto de calidad de Ibarra.

"Diversos desafíos marcaron esta administración, los cuales hemos enfrentado con determinación y aplomo"

Al arranque de la sesión, de manera sorpresiva, la comisionada Julieta del Río Venegas anunció que se baja de la elección y dio su respaldo a Josefina Román, pues señaló que no puede avalar a personas que no tienen etica y moral suficientes para encabeza la presidencia del INAI.

"Decirles públicamente que he decidido bajar mi candidatura para la presidencia de este instituto. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tome las riendas de este instituto, va contra mis principios, valores y mi familia", señaló.

La comisionada dijo que la presidencia la tiene que encabezar una persona con calidad moral, además dejó ver que desde 2021 ha presentado denuncias al órgano interno de control del INAI, pero no han sido atendidas y tampoco han sido atendidas las auditorías internas.

Las denuncias que presentó Del Río son por acoso de mujeres al interior, por corrupción y por pedir "moches". "Lamentablemente no se alcanzó un consenso necesario para lograr un acuerdo de unanimidad. Debemos de ver mas alla de ambiciones particulares. Los disensos son parte de toda democracia", indicó la comisionada que fue aplaudida por los trabajadores presentes en el Pleno.

Adrián Alcalá: "Es momento de construir y no destruir"

Ante la fractura del Pleno, en su primer mensaje, el presidente del INAI, Adrián Alcalá, lanzó un fuerte llamado a la unidad para que el Instituto autónomo pueda enfrentar ataques continuos y presiones para debilitarlo desde el Ejecutivo Federal.

"Es momento de construir y no destruir. Que no sea el impulso del momento sino la razón la que nos mantenga", aseveró. "Un pais como México necesita instituciones sólidas para que funcionen sin presione políticas o presupuestarias. Invito a sumar esfuerzos", expuso.

Ante eso, el comisionado presidente del INAI, propuso un periodo de 100 días para un análisis de las propuestas de cada uno de las comisionadas, así como para atender denuncias y otros rubros.

"Haremos una agenda de trabajo en colaboración del Consejo Consultivo"

También ofreció que habrá una revisión de los presupuestos y una disminución de gastos en viajes y representación, así como un diagnóstico de la estructura del INAI.

Aseveró que habrá cero tolerancia en el acoso sexual y la violencia de género entre empleados del órgano autónomo. Al concluir su gestión, la comisionada Blanca Lilia Ibarra dijo que se ha dado una batalla digna desde la institucionalidad y el respeto a la pluralidad de visiones.

"Diversos desafíos marcaron esta administración, los cuales hemos enfrentado con determinación y aplomo"

Manifestó que busco siempre acuerdos en las decisiones que se tomaron y también trabajar con perspectiva de estado y apego a la legalidad.

Subrayó que de enfrentaron a tiempos difíciles como la pandemia COVID, polarización, descalificaciones, así como la falta de nombramientos de tres comisionados del Pleno. Exhortó a los comisionados que sigan juntos en el camino que les falta.

