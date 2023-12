El INAI prevé pedir la intervención de la SCJN para lograr el nombramiento de comisionados

Tras el rechazo del Senado a las ternas del INAI para definir a los nuevos comisionados, ninguna de las propuestas reunió la mayoría requerida para las próximas designaciones. Fue la mayoría de Morena la que impidió el paso de este proceso, por lo que el periodo concluirá el 15 de diciembre. En tanto, Miguel Ángel Mancera señaló que los legisladores morenistas recurrieron al desacato a lo ordenado por el juez de la causa sobre los juicios de amparo en contra de la Cámara alta por la falta de los nombramientos.

Por su parte, Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, conversó con Mario Maldonado a través de la transmisión de Noticias de la Mañana en Heraldo Televisión, en donde señaló que es lamentable cómo la cámara alta no ha podido alcanzar un consenso para elegir a los nuevos comisionados.

Norma Julieta del Río prepara acercamiento con la Corte ante falta de nombramientos

"No quiero pensar mal, pero no hubo consenso, ¿cuándo volveremos a ser cuando por lo menos seis, una está en amparo, no vemos cuando seamos 6, cerremos cuatro comisionados", lamentó.

Explicó que los comisionados tienen planeado acercarse a los ministros del Poder Judicial para definir cuáles son las opciones que pueden llevar a cabo, siempre y cuando se apeguen al marco de sus facultades. Agregó que cualquier decisión requiere de pluralidad dentro del organismo, y detalló que contar con 6 comisionados es la cifra ideal.

Norma Julieta del Río planea acudir con los ministros en caso de que no se elija un comisionado el 15 de diciembre

FOTO: Especial

Destacó que sus intenciones están enfocadas en la reingenieria del INAI, y enlistó los avances que se han presentado en el organismo de transparencia.

Aseguró que se realizaron varias direcciones de enlace para capacitar a los sujetos obligados y demostró disposición para continuar con las investigaciones correspondientes.

Además, confesó que hay numerosos cuestionamientos sobre lo que sucede en el instituto, por lo que no descartó la opción de ser sometida a una auditoría, tanto para ella como para el mecanismo interno. Señaló que estas auditorías tendrán el objetivo de identificar irregularidades, con tal de deslindar responsabilidades. Añadió que si no se hace nada al respecto, es una forma de demostrar que uno es cómplice.

"De no darse, platicaremos con los ministros, en el marco de sus facultades, pero estaremos pendientes por los ministros, porque no tenemos nada que hacer nosotros, los ministros dieron esta orden, y se nos está cumpliendo", aseguró.

