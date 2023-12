Julieta del Río: "Yo me dedico de lleno al INAI"

Recientemente, Norma Julieta del Río, quien es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), fue denunciada ante el Órgano Interno de Control (OIC) por presuntas inconsistencias en su declaración de bienes. La denuncia fue anónima y señala que la propiedad reportada por la funcionaria no concuerda con sus ingresos como servidora pública, según publicó un medio de comunicación.

Esta mañana, Del Río platicó con Mario Maldonado en entrevista para Heraldo Televisión, donde habló sobre las presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial, las cuales negó por completo, pues aseguró estar en regla con la misma.

"Tengo 33 años de servidora pública, desde 1991 tengo todas las declaraciones patrimoniales (...) Se decía que administra 2 empresas, soy doctora en administración, pero no administro ninguna empresa, yo me dedico de lleno al INAI, no hay tiempo. Lo de la donación es falso", declaró en la breve entrevista.