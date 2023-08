Blanca Lilia Ibarra: el INAI no tiene rezago de trabajo, en su primera sesión resolvió casi 6 mil asuntos

Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tuvo una conversación con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para hablar de la primera sesión que se llevó en la institución tras más de cinco meses de suspensión de actividades por la falta de quórum.

Estas actividades se pudieron llevar a cabo gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que este organismo pudiera trabajar con cuatro comisionados, pese a que la ley los obliga tener un mínimo de cinco funcionarios.

El instituto seguirá sesionando, aseguró. FOTO: INAI

"Resolvimos cerca de seis mil asuntos".

Indicó que el INAI ha trabajado diversas resoluciones, pese a que no se podía generar el quórum, lo cual permitió agilizar la votación a fin de que no hubiera más retrasos relacionados con estos procedimiento. Además, apuntó que no hay ningún tipo de rezago en la institución, debido a que se resolvieron más de cinco mil 900 asuntos tan solo en su primer miércoles de trabajo.

"Ya está en cancha de los entes obligados que se entregue la información".

Dio a conocer que en las próximas semanas se seguirán resolviendo los siguientes recursos de revisión. Aunque falta que se nombren tres comisionados, comentó, se sigue trabajando con los siete equipos de trabajo con los que opera la organización.

Siguen trabajando con los siete equipos de trabajo. FOTO: Cuartoscuro.

Hay pendientes del gobierno con el INAI

Comentó que aún queda pendiente que la Cámara de Senadores realice el nombramiento de los funcionarios que faltan a fin de que se pueda continuar con la transparencia en el país.

"Ya estaremos sesionado todos los miércoles".

Pidió que se valore que el INAI haya sido el resultado de una lucha por parte de la sociedad civil para tener el acceso a la transparencia y a la información. Luchar en contra de esta institución o tratar de desarticularla, dijo, abriría la puerta nuevamente a un control discrecional y deshonesto de los datos.