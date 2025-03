¿Se puede castigar a un ciclista que atropella a un peatón en la CDMX?

Pese a que la mayor parte de las normas relacionadas con ciclistas en la Ciudad de México no incluyen una pena que va más allá de la amonestación verbal por parte de un agente de Tránsito, hay ocasiones en las que hay una responsabilidad jurídica que debe asumir el usuario del vehículo no automotor.

Esto se da en los momentos donde hay algún atropellamiento ocasionado por parte del usuario de la bicicleta. Si bien el llevar a cabo una acción para que las autoridades persigan una falta cívica no garantiza que la situación se torne a favor del denunciante, existe la posibilidad de que se deslinden responsabilidades de manera legal y formal.

En caso de que el ciclista sea declarado de algún acto de omisión o premeditado que terminó con él arrollando a un peatón, la norma establece que deberá ser llevado ante el Juzgado Cívico por parte de un oficial, aunque esto no se persigue por oficio.

Si bien estas unidades son amigables con el ambiente, sus conductores están obligados a respetar el Reglamento de Tránsito. FOTO: Archivo.

¿Cuándo el ciclista es el culpable del accidente?

En caso de que se lleve a cabo un hecho de tránsito en el que un ciclista termine por atropellar o golpear con su vehículo a un transeúnte, la víctima o alguien que se encuentre en la zona debe solicitar la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En caso de que el infractor intente escapar, se pueden explicar a las autoridades la dirección, la ropa o las señas particulares que permitan ubicarlo.

En vialidades donde haya cámaras del C5 se puede hacer el seguimiento del señalado para que sea detenido. En caso de que permanezca en el lugar, el agraviado puede solicitar que se lleve a cabo una audiencia ante el Juzgado Cívico para que se deslinden responsabilidades.

En caso de que se determine que la víctima resultó lesionada o falleció, el asunto debe ser tomado por un Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación por el delito de lesiones o de homicidio. En caso de que no haya heridas, la parte ofendida puede solicitar que se imponga la sanción correspondiente en contra del infractor.

Este tipo de castigo también se puede dar en contra de automóviles, pero en ambos casos, la decisión la debe tomar el juez cívico y no debe haber lesiones sufridas por el denunciante.

Desde 2015, solamente se han reportado tres casos de fallecimientos en los que un ciclista ha estado involucrado, dos de ellos fueron de peatones. FOTO: Archivo.

¿Cuál es la multa por atropellar a alguien sin causarle lesiones en la CDMX?

De acuerdo al Artículo 56 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, cualquier conductor, sin importar su vehículo, debe ser sometido a una pena que consiste en un periodo de 13 a 24 horas de arresto administrativo en contra del agresor, siempre y cuando se determine que es responsable de la acción.

El juez también podrá intercambiar la pena por el pago de una suma de 11, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Es decir, el señalado podría recobrar su libertad si paga cualquiera de las siguientes sumas que serán impuestas dependiendo de la gravedad del asunto:

Mil 244 pesos con 54 centavos.

Mil 697 pesos con 10 centavos.

Dos mil 262 pesos con 80 centavos.

En caso de que no haya una denuncia formal por parte de la víctima en contra del ciclista o conductor que lo atropelle, las autoridades no tendrán forma de operar, por lo que no tendrán más que dejar libre al infractor. En caso de que el asunto haya quedado en manos del Juzgado Cívico y no del Ministerio Público, estos hechos no generarán ningún tipo de antecedentes penal.

¿Cuál es la pena por atropellar a alguien y lesionarlo en la CDMX?

Si la personas sufrió alguna lesión, el asunto debe ser llevado por el Ministerio Público. Durante la generación de la carpeta de investigación, se llevará a la víctima ante el médico legista, quien se encargará de emitir un dictamen que determine la gravedad de las heridas.

Mientras mayores sean las consecuencias del hecho de tránsito, mayores podrían ser las penas que encare la persona infractora. Incluso, se pueden incluir agravantes como el dolo o el consumo de estupefacientes a la hora de cometer el acto. La mayor cantidad de muertes peatonales se deben a vehículos automotores como motocicletas y automóviles. FOTO: Archivo.

De acuerdo con el Artículo 130 del Código Penal del Distrito Federal, en caso de que las lesiones tarden más de 15 días y menos de 60 en sanar, el agresor podría pasar de seis meses a dos años de prisión.

El castigo podría aumentar a dos a tres años de cárcel en caso de que la víctima tarde más de 70 días en recuperar la salud. La pena aumenta de dos a cinco años cuando se deja una cicatriz permanente en el rostro y de tres a cinco años cuando se disminuya alguna facultad física o mental en contra del agraviado por este acto.

Finalmente, el castigo puede ser de seis a ocho años de cárcel si como resultado de estos hechos se produce la pérdida de cualquier función orgánica, una enfermedad incurable, una deformidad o se pone en riesgo la vida de la persona dañada.

Aunque el agresor es perseguido de oficio, es necesario que haya una denuncia para que la víctima obtenga justicia y la carpeta de investigación pueda ser armada de manera adecuada.

