Cómo lucía realmente el boceto original de Yamato de ‘One Piece’ de Eiichiro Oda

"One Piece" es una de las series de manga y anime más exitosas de todos los tiempos, creada por Eiichiro Oda. Publicada por primera vez en 1997, "One Piece" sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven que, junto a su tripulación de piratas, busca el legendario tesoro conocido como "One Piece" con el objetivo de convertirse en el Rey de los Piratas. La serie ha sido un éxito mundial, cautivando a generaciones de fanáticos con su rica narrativa, personajes entrañables y emocionantes batallas. A lo largo de los años, "One Piece" ha evolucionado, incorporando temas como la amistad, la libertad y la aventura, lo que le ha permitido mantenerse como un referente en el mundo del manga y anime.

One Piece. Fuente: Archivo

Yamato es un personaje muy relevante en "One Piece", conocido por ser el hijo de Kaido, uno de los Cuatro Emperadores del mar. A lo largo de la serie, Yamato se presenta como un personaje que, a pesar de su relación sanguínea con un poderoso y temido pirata, rechaza el legado de su padre y adopta una personalidad que aspira a ser como el legendario samurái Kozuki Oden. Su deseo de seguir los pasos de Oden y su anhelo por la libertad la convierten en una figura compleja y fascinante. Además de su fortaleza física, Yamato es conocida por su lealtad a los ideales de Oden y su firme creencia en la justicia y la independencia. Su presencia en la historia añade una capa de conflicto y desafío al mundo de "One Piece", y su historia ha capturado el corazón de los fans.

Yamato. Fuente: Archivo

ASI ERAN LOS BOCETOS ORIGINALES DE YAMATO

Aunque el diseño de Yamato en "One Piece" es ahora muy popular y reconocible, en sus primeras etapas de creación, Eiichiro Oda tenía una visión distinta para el personaje. Los bocetos iniciales de Yamato mostraban una apariencia que difiere bastante de la imagen final que conocemos hoy. En un principio, Oda tenía una idea diferente para la forma en que el hijo de Kaido se presentaría, y los primeros conceptos no reflejaban la imponente figura que finalmente se convertiría en uno de los personajes más carismáticos de la serie. Aunque la esencia de su figura, como los cuernos demoníacos, estuvo siempre presente, el diseño original de Yamato no era tan espectacular ni tan imponente como el que los fanáticos adoran actualmente.

De acuerdo con algunos bocetos conceptuales revelados por el propio Eiichiro Oda, el diseño original de Yamato contemplaba una apariencia menos feroz y más sencilla. Aunque los cuernos de demonio, que se han convertido en una de las características más distintivas de Yamato, ya estaban presentes, la figura del personaje inicialmente tenía un estilo más cercano a otros personajes del universo de "One Piece", como Jinbe. Uno de los bocetos más destacados muestra a Yamato con un diseño que podría haber sido más similar al de Jinbe, con una estructura corporal más robusta y una apariencia más tranquila. Sin embargo, Oda decidió transformar el diseño de Yamato para darle una imagen mucho más llamativa, dándole una apariencia más ágil, dinámica y poderosa, acorde con la importancia que este personaje tiene en la trama de "One Piece". Este cambio de concepto muestra el proceso creativo de Oda, que, al igual que con otros personajes, ajustó y perfeccionó su diseño hasta lograr la figura imponente y carismática que los fans conocen hoy.

Boceto original de Yamato. Fuente: Archivo

