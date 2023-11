Miguel Riquelme hace su último un balance de su gobierno

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís presentó este jueves 9 de noviembre su sexto informe de Gobierno ante el Congreso del Estado. En entrevista para el Heraldo Radio con el periodista Salvador García Soto en una transmisión especial desde Saltillo por el 98.5 FM explicó que a pesar de que el gobierno federal hizo recortes al presupuesto estatal pudo incrementar los recursos propios del estado y acusó que están estrangulando a los estados.

"Me doy cuenta que han estrangulado a varios estados, no sólo a Coahuila. No tendrían que tomar estos recursos que están destinados a las entidades federativas".